La tercera mejor tarta de queso de España está en Tenerife: estos son los ganadores de Canarias

Canarias vuelve a destacar en el panorama gastronómico nacional. Una tarta de queso elaborada en Tenerife ha conseguido situarse entre las tres mejores de España en la primera edición del Campeonato de España de Tartas de Queso 2026, cuya final se ha celebrado este martes, 3 de noviembre.
El establecimiento Ghio’s Burger Crafters, de Santa Cruz de Tenerife, ha logrado el tercer puesto nacional gracias a su creación denominada Origen, imponiéndose a buena parte de los participantes de un certamen que ha reunido a especialistas en este popular postre procedentes de diferentes puntos del país.
El reconocimiento tiene especial relevancia para la gastronomía canaria, ya que la tarta tinerfeña ha conseguido hacerse un hueco en el podio nacional tras una final en la que los 15 aspirantes tuvieron que enfrentarse a una cata a ciegas.
El primer puesto de la competición fue para Muu Cheesecakes, de Gijón (Asturias), con su propuesta Tres quesos, mientras que el segundo lugar lo ocupó Nola Gras, de Zaragoza. La representación tinerfeña completó el podio con su tarta Origen.
Estas son las tres mejores tartas de queso de Canarias
Además de conseguir el tercer puesto nacional, Ghio’s Burger Crafters se ha proclamado ganador del premio a la Mejor Tarta de Queso de Canarias 2026, convirtiéndose en el gran protagonista de la representación del Archipiélago.
Sin embargo, no ha sido el único establecimiento canario reconocido durante el campeonato. Otros dos negocios también han conseguido destacar en la clasificación autonómica, que ha quedado de la siguiente manera:
- Mejor Tarta de Queso de Canarias: Ghio’s Burger Crafters, de Santa Cruz de Tenerife, con Origen.
- Segunda Mejor Tarta de Queso de Canarias: La Cheesecakería, de Las Palmas de Gran Canaria, con Majada.
- Tercera Mejor Tarta de Queso de Canarias: Tentados, con su Cheesecake Clásica.
De esta forma, Tenerife y Gran Canaria han conseguido representación entre los establecimientos premiados, demostrando el nivel de las propuestas presentadas por los negocios del Archipiélago.
Una competición con 15 finalistas de toda España
La final de esta primera edición del Campeonato de España de Tartas de Queso se ha celebrado en Madrid, donde los 15 establecimientos clasificados han competido por conseguir el reconocimiento a la mejor elaboración del país.
Durante la jornada, las tartas han sido sometidas a una cata a ciegas, un procedimiento en el que el jurado ha evaluado las propuestas sin conocer qué establecimiento había elaborado cada una.
Canarias ha contado con dos representantes entre los 15 finalistas nacionales: Ghio’s Burger Crafters, de Santa Cruz de Tenerife, y La Cheesecakería, de Las Palmas de Gran Canaria.
La competición ha incluido, además de los tres grandes premios nacionales, reconocimientos específicos por comunidades autónomas y diferentes categorías.
Con estos resultados, la tarta Origen, elaborada en Santa Cruz de Tenerife, se sitúa oficialmente como la tercera mejor de España en este campeonato, un reconocimiento que coloca nuevamente a la gastronomía canaria entre las propuestas más destacadas del panorama nacional.