Más de 10.000 escolares tinerfeños protegidos ante el pésimo tiempo

Un total de 10.309 escolares tinerfeños fueron protegidos ayer por las autoridades educativas de una u otra manera en el afán de que al menos se vieran expuestos lo más mínimo posible de las perniciosas consecuencias del pésimo tiempo reinante desde el pasado martes en las Islas y que tuvo su peor día a la espera de que, como espera la Aemet, mañana se termine este agobiante episodio de altas temperaturas y notable presencia de calima.
Estas medidas preventivas adoptadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canaria beneficiaron a un total de 6.657 escolares tinerfeños que cursan sus estudios en los siete centros donde se suspendieron las clases presenciales (que no las telemáticas), tal y como había informado ayer este periódico.
Además, otros 3.652 escolares de la Isla de otros colegios salieron pudieron abandonar antes del horario habitual sus aulas, lo que redujo su exposición a estos fenómenos meteorológicos adversos.
Resta añadir que en Lanzarote también se decretó la salida anticipada para un total de 1.100 alumnos que cursan sus estudios en cuatro centros.