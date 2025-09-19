Siete centros de Tenerife suspenden las clases presenciales por el calor

La capital tinerfeña han suspendido hoy sus clases presenciales y las impartirán de forma telemática como medida de prevención ante las altas temperaturas, tras recibir la autorización de la Dirección Territorial de Educación.
Se trata de los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) Andrés Bello, Teobaldo Power, (Cruz del Señor), Benito Pérez Armas, El Chapatal (Parque La Granja), Las Veredillas (Barranco Grande), y además del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique (Ofra) y de la Escuela Superior de Arte y Diseño Fernando Estévez (Camino El Hierro).
Es la primera vez que se activa el nivel 3 del Protocolo de Actuación en el Ámbito Educativo ante Situaciones de Altas Temperaturas puesto en funcionamiento el curso pasado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
La suspensión de clases presenciales es la medida más extrema prevista en este documento, que los centros educativos pueden solicitar de manera excepcional cuando se declare el nivel 3, que significa riesgo alto o rojo, solo cuando haya declarada una alerta por temperaturas máximas por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
El IES Magallanes, situado en el municipio de Granadilla de Abona solicitó también ayer esta misma medida, pero no le fue concedida al no cumplir los requisitos establecidos para declarar el nivel 3.
Hasta 38 grados
La Consejería de Sanidad activó el pasado miércoles el aviso rojo para la zona metropolitana de Tenerife, con la previsión de que el episodio de altas temperaturas, de hasta 38 grados, se extienda hasta mañana sábado. Además, a las 14.00 horas de ayer, jueves, se declaró la alerta por temperaturas máximas acompañadas de calima en Tenerife, Gran Canaria Fuerteventura y Lanzarote.
Otros centros educativos, como el IES San Andrés, también en la capital tinerfeña, han establecido y difundido medidas preventivas en aplicación del protocolo por altas temperaturas pero sin solicitar la no presencialidad. Entre ellas, la suspensión de la actividad física, la permanencia del alumnado en zonas de sombra o favorecer la hidratación.
Además, señalan que, en caso de que la situación meteorológica se prolongue, se valorarían medidas adicionales, entre ellas, y tras la correspondiente información al Consejo Escolar y la autorización de la Dirección Territorial de Educación, se podría establecer la medida excepcional de enseñanza no presencial.
Según informó el departamento de Educación, el viceconsejero José Manuel Cabrera se reunió ayer con los equipos directivos de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria de toda Canarias para asesorar y aclarar dudas sobre la aplicación del mencionado protocolo de actuación ante situaciones de altas temperaturas. Se trata, según explicó la Consejería, de un documento pionero en las Islas, que está disponible desde el pasado curso, concebido como un marco de directrices para orientar a la comunidad educativa.
Cabrera señaló que, ante episodios como el que “estamos viviendo y viviremos en un futuro”, es preciso “tomar decisiones de forma consensuada con las direcciones, con el profesorado y con el personal de los centros educativos para mejorar las condiciones en las cuales se imparte la formación”.
El protocolo ha sido diseñado por personal de la propia Consejería de Educación, con apoyo de los departamentos regionales de Sanidad y Seguridad y Emergencias, adaptando a la realidad de las Islas ejemplos similares existentes en otros territorios.
El protocolo que deben activar los centros educativos establece la existencia de cuatro niveles (0, 1, 2 y 3), que implican ausencia de riesgo (temperaturas por debajo de 33 grados en la provincia de Las Palmas y 34 en la de Santa Cruz de Tenerife); riesgo bajo (cuando exista aviso amarillo por altas temperaturas), medio (aviso naranja) y alto, que es el caso del área metropolitana en estos días, que se activa al declararse el aviso rojo por temperaturas máximas.
ANPE pide más efectividad
El sindicato educativo ANPE manifestó ayer que “la ola de calor que estamos sufriendo estos días vuelve a poner de manifiesto que los centros educativos de las Islas no están adaptados a situaciones de altas temperaturas” y lamentó que el protocolo de actuación ante altas temper
turas “deriva toda la responsabilidad en los equipos directivos, cuando la Administración autonómica debería tener un papel mucho más protagonista”.
Asimismo, el sindicato pidió que, “dados los avisos emitidos, la posibilidad de que la situación empeore, la falta de adaptación de las infraestructuras educativas y las dificultades para una efectiva activación del protocolo en cada centro, reclamamos a la Administración autonómica que tome las medidas que sean necesarias para salvaguardar la salud del alumnado, del profesorado y del resto del personal de los centros educativos del Archipiélago, así como para evitar que centros de una misma zona adopten acciones totalmente diferentes entre sí”.