Los médicos de Canarias lanzan un ultimátum al Gobierno: huelga y tribunales si no actúa antes de las 15 horas

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha advertido este lunes de que convocará una huelga médica y llevará a los tribunales al Gobierno de Canarias si no se anula la convocatoria de examen de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización del Servicio Canario de la Salud (SCS).
En un comunicado, el sindicato precisa que ha dado de plazo hasta las tres de la tarde de este lunes para que se retirara la convocatoria. Argumentan que no puede iniciarse ningún examen hasta que se produzca el nombramiento de quienes ya han obtenido plaza por el procedimiento de concurso de méritos, una de las tres fases que integran el proceso.
Acusan a Monzón de “adalid de la contratación temporal pública”
SEMCA ha denunciado el incumplimiento de los plazos fijados por la Ley 20/2021 y el decreto de OPE de Estabilización del SCS. Según el sindicato, el plazo del 31 de diciembre de 2024 debía haber culminado con la completa ejecución de los procesos selectivos, lo que no se cumplió.
Además, recuerdan que el segundo plazo, de tres años, terminó en junio y tampoco se respetó, lo que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe exigirse en cualquier proceso selectivo.
La organización acusa a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, de no haber actuado para evitar estos incumplimientos y la señala como “adalid de la contratación temporal pública” y “gestora número uno en contratación precaria y abuso de temporalidad”. También responsabilizan al director del SCS, Adasat Goya, de “violar las bases” de la convocatoria.
La temporalidad en la sanidad canaria supera el 70 %
SEMCA sostiene que la Administración pública canaria, y en particular la sanitaria, incumple el objetivo de la Unión Europea de situar la temporalidad por debajo del 8 % a finales de 2024. En cambio, afirman que en la sanidad canaria la cifra supera el 70 %, lo que consideran un récord negativo.
El sindicato califica la situación como un “atropello” y asegura que no permitirá que continúe. Añaden que resulta incoherente que la Consejería se queje de listas de espera y falta de médicos, mientras, a su juicio, sus actuaciones provocan que muchos facultativos abandonen el sistema público de salud.
SEMCA insiste en que hasta que no se complete el primer proceso selectivo, el concurso de méritos, no puede publicarse la resolución de llamamiento a examen de los médicos y facultativos temporales de Canarias.