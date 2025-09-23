Un 65% de los médicos interinos del SCS secundan la huelga, que se podría prolongar toda la semana

El paro indefinido convocado desde este martes por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) para exigir a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que el proceso de estabilización se haga de forma adecuada, ha sido secundado por el 65 % de los facultativos afectados de las islas, según los convocantes.
El presidente del Sindicato Médico Canario, Eric Álvarez, ha explicado a EFE que esa es la cifra estimada en el turno de la mañana, de la que ha dicho que se siente “satisfecho” por la respuesta dada.
Además, ha informado de que están pendientes de confirmar una comunicación con el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, para abordar la convocatoria de las oposiciones, que reclaman que se anule.
El sindicato rechaza el inicio de los exámenes hasta que se produzca el nombramiento de quienes ya han obtenido la estabilización vía adjudicación por concurso de méritos.
Los facultativos llevan tres años esperando por la resolución de esta oferta de empleo público, y consideran que ahora se saca “mal y con prisas”.