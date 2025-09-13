Buscan el mejor barraquito y zaperoco en el norte de Tenerife: cómo votar

La Orotava vuelve a convertirse en escenario de una de las iniciativas gastronómicas más originales de Canarias: la ruta-concurso “Mi barraquito, tu zaperoco”, que este año celebra su segunda edición del 1 al 19 de octubre.
Tras el éxito de la primera convocatoria, en la que participaron casi una treintena de cafeterías de la Villa y se superaron los 1.700 votos del público, la cita regresa con fuerza para consolidarse como un referente en la promoción de estas bebidas tan características de Tenerife.
El certamen, organizado por la concejalía de Comercio que dirige Deisy Ramos, invita a vecinos y visitantes a recorrer los diferentes establecimientos participantes, degustando las múltiples versiones del tradicional barraquito y el popular zaperoco, dos combinaciones únicas de café, licor y sabores dulces que forman parte de la identidad gastronómica de la isla, especialmente en el norte.
En esta segunda edición, las cafeterías competirán por alzarse con los premios al 1º, 2º y 3º mejor barraquito/zaperoco, que se otorgarán en función de los votos recibidos. Como incentivo añadido, la cafetería ganadora disfrutará de una noche para dos personas en el Parador del Parque Nacional del Teide, con desayuno incluido.
La clientela también tendrá premio. Así, quienes participen en la votación podrán entrar en el sorteo de una estancia en el Parador del Teide para dos personas con desayuno incluido, siempre que hayan consumido en al menos la mitad de los locales participantes.
El sistema será completamente digital, a través de una webapp geolocalizada que mostrará la información de cada establecimiento, incluyendo fotografías, ingredientes y descripciones de las creaciones presentadas. Para votar, los clientes deberán hacerlo directamente en los locales, escaneando el código QR disponible en los salvamanteles y posavasos entregados por la organización.
“Mi barraquito, tu zaperoco” no es solo un concurso, sino una oportunidad para dinamizar la restauración local, atraer a nuevos clientes a las cafeterías y reforzar el atractivo turístico de La Orotava. “La excelente participación en la primera edición confirma que este tipo de iniciativas son un reclamo tanto para el público residente como para quienes visitan el municipio, convirtiéndose en una experiencia que combina sabor, tradición e innovación”, valora el alcalde Francisco Linares.
Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la web municipal, donde los establecimientos interesados pueden consultar todos los detalles para formalizar su participación. Tienen para inscribirse hasta el 18 de septiembre, dirigiéndose al correo electrónico comercio @villadelaorotava.org.