La mejor tarta de queso de Canarias sorprende con un nuevo sabor “muy canario”

La mejor tarta de queso de Canarias 2024 ya tiene un nuevo y original compañero en su vitrina. Varguitas Cheesecake, el obrador de Rayco Vargas en San Isidro (Granadilla de Abona), ha lanzado una edición especial inspirada en uno de los cafés más emblemáticos de la Isla: el barraquito.
El propio Rayco anunció esta novedad a través de un vídeo en el que degusta este nuevo sabor, a la que ha bautizado como “la primera tarta de queso de barraquito”. La propuesta incorpora los ingredientes característicos del barraquito: licor 43, café expreso, leche condensada, canela y limón, adaptados a la cremosidad de la cheesecake que en 2024 fue reconocida como la mejor del Archipiélago.
Rayco Vargas, que ha conseguido consolidar su obrador como un punto de referencia para los amantes de las tartas de queso, apuesta ahora por una fusión que combina la repostería moderna con un sabor “muy canario”.
La tarta de queso de barraquito ya está disponible en la tienda de Varguitas Cheesecake, situada en la calle Santa María de la Cabeza, 8, San Isidro, Granadilla de Abona.
Este lanzamiento refuerza la identidad local de un negocio que no deja de innovar, manteniendo siempre a la tarta de queso como protagonista indiscutible.