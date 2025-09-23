Encuentran una mochila con 22.250 euros en Santa Cruz

Una patrulla de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife encontró, el pasado viernes a primera hora de la noche, en el vestíbulo del Intercambiador de Transportes de la capital tinerfeña una mochila abandonada en un banco de dicha instalación.
Los agentes remitieron la mochila al servicio de Objetos Perdidos que, posteriormente, verificó que, en su interior, además de diferentes efectos personales había una importante cantidad de dinero en efectivo dentro de unos sobres, concretamente 22.250 euros. El propietario de la mochila se personó en la mañana de ayer en las dependencias policiales y se le entregó dicho dinero, al parecer producto del cobro reciente de una herencia.
El afectado, de unos 85 años de edad, ya había contactado con la Policía Local capitalina el pasado sábado, aunque con evidentes muestras de desorientación y no logrando explicar su pérdida, tampoco pudo facilitar algunos de sus datos personales por lo que no se pudo determinar qué había extraviado. Ese día los agentes localizaron a un familiar que se hizo cargo del mismo.
Sin embargo, ayer lunes se personó en el servicio de Objetos Perdidos y con la colaboración de los policías adscritos a estas funciones se determinó que era el propietario de la mochila. En su presencia se hicieron todas las comprobaciones pertinentes y se contó el dinero; también se verificaron algunos datos bancarios que él mismo facilitó. A continuación, una patrulla policial se ofreció para acompañarlo hasta una entidad bancaria y que hiciera el ingreso de esta cantidad en su cuenta.
La concejala de Seguridad, Gladis de León, felicita a la Policía Local por el trabajo desarrollado “en este caso pero también en muchos otros de servicio público, en el que acompañamos a los vecinos y vecinas, así como a quienes nos visitan, en aquellas situaciones que demandan de su intervención”.