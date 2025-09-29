baloncesto

Muere Jorge Gil Blanco, exjugador y fiel aficionado del CB Canarias

Exjugador del club en las temporadas 84/85 y 85/86, exentrenador de la cantera y un fiel aficionado canarista
La familia del CB Canarias está de luto tras el fallecimiento de Jorge Gil Blanco, a los 58 años, quien formó parte de la entidad tanto dentro como fuera de la cancha y dejó una huella imborrable en el club aurinegro.

Gil Blanco defendió la camiseta canarista en las temporadas 1984/1985 y 1985/1986, etapa en la que contribuyó al crecimiento deportivo del equipo. Tras su paso como jugador, continuó vinculado a la entidad lagunera como entrenador de la cantera, transmitiendo su pasión por el baloncesto a nuevas generaciones de jugadores y consolidándose como una figura cercana, entregada y respetada en la formación deportiva y personal de los jóvenes.

Además de su faceta profesional, fue siempre un fiel aficionado canarista, acompañando al equipo en diferentes etapas de su historia y manteniendo un firme compromiso con los valores del club.

“Con profundo pesar despedimos a Jorge Gil Blanco”, expresó el CB Canarias en un comunicado difundido en sus canales oficiales, trasladando también su “más sincero pésame a familiares, amigos y allegados”.

El legado de Jorge Gil Blanco perdurará en el recuerdo de todos los que compartieron con él la cancha, los banquillos y la grada.

