Muere una mujer en La Palma después de que su madre presuntamente le hiciera inhalar gases

Una mujer de 32 años ha fallecido en la madrugada de este martes en el municipio de Breña Alta (La Palma) tras supuestamente haber inhalado gases, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Las primeras investigaciones apuntan a que la madre de la fallecida podría ser la responsable de su muerte, por lo que se han abierto diligencias y el caso se investiga como un presunto delito de homicidio.
La madre se encuentra hospitalizada, ya que supuestamente habría intentado quitarse la vida inhalando gases tóxicos.