El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, contundente sobre la Esclavitud del Cristo: “No tiene cabida en el siglo XXI vetar a las mujeres”

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha afirmado este jueves que confía en que, pronto, las mujeres que lo deseen puedan ser miembros de pleno derecho de la Esclavitud del Cristo y desfilar junto a esta imagen en Semana Santa.
El alcalde ha hecho esta consideración en declaraciones a los medios de comunicación después de que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife haya dado un mes de plazo a la Esclavitud del Cristo de La Laguna y a la Diócesis de Tenerife para que permitan la incorporación de mujeres en esta hermandad.
“Recibimos con satisfacción esta noticia” ha afirmado el alcalde, quien ha opinado que vetar el acceso a las mujeres es una situación anómala que no tiene cabida en pleno siglo XXI y que debe ser corregida.
Ha recordado que esta sentencia viene a ratificar lo que ya dictaminó el Tribunal Constitucional en noviembre de 2024, y ha insistido en que la Esclavitud es una institución “muy querida por los laguneros y las laguneras”.
En el decreto fechado el 9 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife advierte al Obispado y a la Esclavitud que, en caso de incumplimiento, se impondrán multas coercitivas, cuya cuantía se fijará posteriormente.
El auto abre además la posibilidad de interponer recurso de revisión en un plazo de cinco días.
Una lucha de años
La medida responde a la solicitud de ejecución de sentencia presentada por María Teresita Laborda, que desde 2018 defiende su derecho a integrarse en la cofradía.
Tras dos décadas reclamando la inclusión de mujeres en la Hermandad y ante la ausencia de respuesta, Laborda había interpuesto una demanda contra la Esclavitud del Cristo y el Obispado de Tenerife por vulneración de derechos fundamentales.
La acción judicial señalaba, en concreto, la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo recogido en el artículo 14 de la Constitución.
La Esclavitud del Cristo era mixta
La Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna tiene su origen en la primitiva Cofradía del Santísimo Cristo, creada mucho antes de 1545 y compuesta inicialmente por hombres y mujeres.
Fue en 1659 cuando, por iniciativa de 33 caballeros de la nobleza de Tenerife, se constituyó la Esclavitud tal y como se conoce hoy, con Fray Juan de San Francisco como promotor y Fernando Arias de Saavedra como primer Esclavo Mayor. Con el tiempo, esta nueva hermandad absorbió y sustituyó a la cofradía mixta que existía desde los primeros siglos.
En 1889, por decreto del obispo Ramón Torrijos, la institución obtuvo un estatuto que permitió ampliar el número de miembros sin limitación, lo que se plasmó posteriormente en las Constituciones de 1892. A lo largo de su historia ha recibido distintos reconocimientos oficiales: el título de “Venerable” desde su fundación, el de “Real” concedido por Alfonso XIII en 1906 y el de “Pontificia” otorgado por el papa Pío X en 1908.
La Esclavitud tiene como sede social los locales de la antigua Casa de los Esclavos, aneja al Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, en la Plaza de San Francisco. Su escudo incorpora símbolos característicos como la “S” roja y el clavo que ya lucían las primeras túnicas, además de la corona de espinas y las armas pontificias y reales, que figuran en medallas, pendones y estandartes.
La imagen del Santísimo Cristo de La Laguna, atribuida al escultor flamenco Louis Van Der Vule y llegada a Tenerife hacia 1520, es una de las más veneradas de Canarias y constituye el centro de la devoción de la hermandad. La Esclavitud desempeña un papel central en las fiestas que cada mes de septiembre se celebran en torno al Cristo, especialmente en la procesión del día 9 y el retorno de la imagen el día 14. Además, el Real Santuario y la talla han sido declarados Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias, con la categoría de Monumento en el caso del templo y de Bien Mueble en el de la imagen.