Santa Cruz advierte de multas por el vandalismo en Los Charcos de Valleseco

Más vigilancia policial y la imposición de sanciones a aquellos ciudadanos que atenten contra el mobiliario urbano instalado en Los Charcos de Valleseco son las principales medidas que el Ayuntamiento de Santa Cruz aplicará en esta zona de baño capitalina para luchar contra el incremento de actos vandálicos que se han producido en las últimas semanas en este espacio del litoral santacrucero.
La presencia de más agentes de la Policía Local irá acompañada, además, por la reposición de todos los desperfectos ocasionados por los vándalos en las últimas semanas, según anunció ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, durante la visita que realizó a la zona, en la que estuvo acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife; la concejala del Seguridad y responsable del distrito de Anaga, Gladis de León, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, junto a técnicos de Servicios Públicos.
Bermúdez destacó que “hemos comprobado in situ los daños ocasionados por quienes no respetan un espacio público que es de todos. Vamos a reponer lo que se ha roto y lo haremos antes de diciembre de este año” y añadió que “la Policía Local cuenta ya con instrucciones claras para sancionar a todas aquellas personas que no cumplan con las normas de uso”.
Por su parte, el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, subrayó que “repondremos ciertas zonas de este espacio utilizando materiales más resistentes para garantizar que duren en el tiempo, como barandillas, que serán reemplazadas por otras de acero, así como el suelo de las duchas, que será mejorado”. Al respecto, apuntó que “aún estamos cuantificando el coste de esta reposición, pero nos comprometemos a llevarla a cabo antes de que acabe este año”.
Mientras, la responsable del distrito de Anaga, Gladis de León, detalló que “además de reponer lo dañado, vamos a reforzar la seguridad y la vigilancia en la zona. Queremos proteger a quienes sí respetan este espacio, que vienen aquí a pasar un día de baño en familia o con amigos y a disfrutar de un entorno que hemos recuperado para la ciudad”.
El Ayuntamiento trabaja ya en la adquisición y construcción de los elementos que deben reponerse, de forma que la zona pueda volver a estar en condiciones óptimas en las próximas semanas, algunas de ellas, como en su totalidad antes de final de año. Además, el consistorio insiste en la necesidad de que la ciudadanía haga un uso responsable de estas instalaciones, por lo que invita a todos los usuarios a que no solo respeten el entorno sino que también informen de los posibles malos usos que se puedan estar haciendo de este espacio a través de los canales habituales de información municipal.
La zona de ocio y baño de Los Charcos, en Valleseco, ha sido protagonista este verano al registrar heridos y diversos problemas de seguridad ocasionados entre los usuarios que acuden a darse un chapuzón en este enclave.
Denuncias
Varias personas afectadas denunciaron a DIARIO DE AVISOS, a finales del pasado mes, el elevado número de accidentes sufridos en estas instalaciones ante el “mal estado” en que se encuentran ciertas zonas, que presentan un “grave deterioro con barandillas sueltas, oxidadas, escaleras rotas y moho en las rampas de acceso al mar para personas con movilidad reducida, lo que pone en riesgo a todos los que acuden. Estas deficiencias no son un detalle menor, sino un peligro real y constante”, alegaron.
Muchos residentes que han acudido a bañarse en las últimas semanas a Los Charcos han terminado con heridas considerables, lo que ha llevado a los propios socorristas de Cruz Roja, encargados de la vigilancia de bañistas en la zona, a clausurar varios de los accesos al mar y a dar parte de la problemática existente al Ayuntamiento capitalino, al afirmar que se registra una media de tres accidentes diarios, en especial en las plataformas marítimas, derivadas del vaivén que producen las olas con la entrada o salida de barcos al muelle y, a lo que se suma, los registrados en la rampa para minusválidos por la presencia de moho.
Aparte de los peligros que implica el deterioro de las instalaciones hay que añadir, también, el de grupos de chicos de diferentes barrios que protagonizan frecuentes peleas en Los Charcos. “Es increíble que no haya un mantenimiento y una revisión frecuente de la zona y que se advierta, se cierre, precinte, cambie o se arregle lo que está mal para evitar poner en peligro a las personas”, alegaban los afectados.
Esta zona de baño fue inaugurada en marzo de 2024, cuando la Autoridad Portuaria entregó la obra al Ayuntamiento de Santa Cruz, encargado ahora de su mantenimiento.