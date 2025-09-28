el jardín

Indignación por lo que ocurre en un municipio de Tenerife: “Necesitan cada fiesta para convertir este pueblo en un auténtico estercolero”

"Ni unas fiestas son capaces de organizar (o vigilar su organización) sin destrozar", insiste ATAN
Auténtico estercolero en Tenerife. Atan (Instagram)
La Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (Atan) compartió un vídeo recientemente en sus perfiles en las redes sociales que denuncia, una vez más, el poco civismo que demostraron algunas personas durante las fiestas de El Médano, en Granadilla de Abona, así como la gestión por parte de las autoridades competentes.

Necesitan cada acto, cada fiesta, cada decisión para convertir esta costa, este mar y este pueblo en un auténtico estercolero“, enfatiza Atan en el texto que acompaña al vídeo en Instagram, que por otra parte ya acumula miles de interacciones por parte de otros usuarios.

En las imágenes se aprecia como los restos de papeles que proceden de la celebración de la fiesta acaban invadiendo la playa.

“Ni unas fiestas son capaces de organizar (o vigilar su organización) sin destrozar”, sentencia Atan.

