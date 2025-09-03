5 negocios míticos de Santa Cruz de Tenerife que recordamos (y que echamos de menos)

La economía y la llamada globalización han transformado de manera profunda el panorama empresarial en Canarias durante los últimos años. Estos cambios han llevado al cierre de numerosos negocios que, aunque ya no están presentes, permanecen en la memoria colectiva y en la nostalgia de muchos.
El caso más reciente es el de la dulcería de los Multicines Oscar’s, que se suma a una lista cada vez más extensa de establecimientos que han bajado la persiana. Con el tiempo nos hemos ido acostumbrando a estas despedidas, aunque nunca dejamos de recordarlas.
La dulcería de los Multicines Oscar’s
La dulcería de los Multicines Oscar’s cerró en mayo debido a una jubilación, la de su pastelero que, tras años y años de cara al público disfrutará de un merecido descanso. Es uno de los negocios que ha cerrado recientemente que más llamó ha llamado la atención.
La dulcería continuaba abierta pese al cierre de los propios cines. La calidad de sus productos provocaba que un gran número de clientes acudieran al lugar cada día pese a que en los bajos del edificio solo la dulcería continuaba abierta.
Las milhojas y las tartas de profiteroles eran sus productos más solicitados.
Discos Manzana
Hubo una época en la que se formaban colas para comprar en Discos Manzana. Cuando Madonna o Michael Jackson sacaba su último disco (o casete), la aglomeración de personas era sencillamente espectacular. Fuera la hora que fuera ya que, incluso, la tienda llegó a abrir en horario nocturno con algunos lanzamientos mundiales.
Discos Manzana abrió 25 locales de venta de discos en Canarias y su sello discográfico llegó a vender cientos de miles de casetes con la orquesta gomera Los Bajip. Algo impensable en un mercado tan pequeño, pero es que los turistas se los llevaban por docenas a sus países de origen. Manzana, como sello discográfico, editó los mayores y mejores éxitos de Los Sabandeños: La Cantata, Canario, Bolero, Mar.
Maya
Otro de los negocios más emblemáticos. En Maya había de todo pero, sobre todo, su planta principal era la más visitada. Allí vendían electrónica y perfumería a precios sumamente competitivos. Además, su edificio, ahora un hotel, fue siempre sumamente emblemático.
Maya destacaba no solo por su tamaño, sino también por ser uno de los primeros establecimientos locales en adoptar un estilo de grandes almacenes, similar al de las grandes capitales europeas. Durante décadas, sus escaparates llamaban la atención de vecinos y visitantes, y era habitual que las familias hicieran allí sus compras importantes, especialmente en épocas como Navidad.
Aunque sus almacenes de Santa Cruz de Tenerife eran los más importantes, tuvieron también tienda en Las Palmas de Gran Canaria. Es, sin duda, otro de los negocios más emblemáticos de la capital tinerfeña.
Galerías Preciados
Galerías Preciados fue una de los negocios y de las cadenas de grandes almacenes más emblemáticas de España durante gran parte del siglo XX. Fundada en 1943 por el empresario Pepín Fernández, la firma revolucionó el comercio minorista español, introduciendo un concepto que hasta entonces era novedoso: grandes espacios donde se podía encontrar de todo bajo un mismo techo, desde ropa y calzado hasta muebles, juguetes, electrodomésticos y artículos de lujo.
Su nombre proviene de la ubicación de la primera tienda, en la calle Preciados de Madrid, cerca de la Puerta del Sol, una de las zonas comerciales más vibrantes de la capital. La competencia directa con El Corte Inglés, fundada por su propio primo, Ramón Areces, marcó la historia del comercio español durante décadas.
En Santa Cruz de Tenerife estaba en la calle del Pilar, donde luego se instalaría El Corte Inglés. En esa misma calle llegó a contar con un anexo.
Deportes Lovero
Si querías comprar una camiseta de fútbol, ibas a Deportes Lovero. Lo mismo pasaba con un balón de baloncesto, unas botas de hípica o un tutú de ballet… Todo lo relacionado con el deporte estaba en Deportes Lovero, uno de los negocios más míticos de Santa Cruz de Tenerife.
Victor Suárez atendía como nadie en el local, de varias plantas, de la calle Imeldo Serís, en su número 45. Llegó a tener más de 30 empleados. En 1970 pasó a ser de material deportivo, dejando a un lado el anterior negocio, eminentemente textil, siendo un referente durante décadas. Cerró definitivamente en 2015.
Todos ellos son negocios que añoramos y que, por desgracia, ya solo permanecerán en nuestro recuerdo.