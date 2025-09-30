El nombre guanche que está moda en España: 13.000 hombres y casi 200 mujeres se llaman así

Algunos nombres de origen guanche se han convertido han traspasado fronteras. Entre ellos sobresale Yeray, que en los últimos años ha multiplicado su presencia, primero en las Islas y, de forma progresiva, en distintas comunidades de la Península.
El Diccionario Básico de Canarismos indica que “el término Yeray es recogido por F. Ossorio Acevedo como antropónimo masculino en su obra Los nombres propios aborígenes de Canarias; no se señala la isla de procedencia. En cuanto a su uso, está ampliamente documentado como nombre de varón en las Islas”.
Curiosamente, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman su éxito más allá de Canarias: más de 13.000 hombres en España se llaman Yeray, con una edad media de apenas 20 años. Su uso se concentra sobre todo en las Islas, pero crece con fuerza en Cataluña, País Vasco y Madrid.
Aunque se utiliza casi siempre en varones, también existen 187 mujeres llamadas Yeray en España, lo que refleja la versatilidad del nombre y su capacidad de adaptación a distintos contextos.
¿Qué significa?
El significado más extendido entre expertos y fuentes oficiales es “el grande” o “aquel que posee una gran fortaleza”, reflejando las raíces aborígenes del Archipiélago y su interpretación como símbolo de grandeza y fuerza.
Aunque el significado exacto puede variar, la legitimidad y uso del nombre Yeray está ampliamente documentada en registros civiles y literatura especializada en Canarias.