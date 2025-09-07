La Luz y Las Candias se unen en el ‘sano’ pique del enrame de papel picado de La Orotava

María Candelaria Méndez Hernández y Eduvigis Pérez Delgado son el último eslabón oral sobre el enrame de papel picado en las fiestas de Nuestra Señora de La Luz, que comparten los barrios de La Luz y Las Candias, en La Orotava, y que hoy viven su día grande. Una tradición testimoniada en los inventarios del año 1910 pero sobre la que se ha escrito y se sabe muy poco.
Antiguamente los enrames estaban ligados al simbolismo religioso, se realizaban con ramas de haya y se colocaban en los exteriores de los templos y el camino por el que discurría la procesión, una costumbre que aún se mantiene.
Años después, con la aparición del papel de seda o papel picado se añadieron nuevos elementos decorativos a las fiestas tales como flores, pompones y guirnaldas, y otros más complejos, entre los que se encuentran las lámparas o farolas, o un gran barco sostenido sobre una estructura de alambre con siete cañones que simbolizan los siete sacramentos y que a día de hoy se sigue decorando.
Son los propios vecinos y vecinas quienes continúan elaborando estos adornos con un cuidado exquisito dada la fragilidad del material y por eso esperan hasta último momento para colocarlo. Este año se han utilizado 3.000 pliegues de papel de diferentes colores.
Las fiestas de Nuestra Señora de La Luz siempre se caracterizaron por la competitividad en la decoración entre ambos barrios, que se alterna cada año. En esta ocasión, le ha tocado a Las Candias. Pero como cada vez es menor el número de personas que se implican, se han olvidado de ese ‘pique sano’ y han invitado a la comisión de fiestas de La Luz a unirse.
La decisión se ha tomado de forma unánime ante el riesgo que la tradición vuelva a desaparecer, como ocurrió a finales del pasado siglo, recuperándose en 2006 en Las Candias gracias a un grupo de personas mientras que en La Luz se ha perdido casi por completo. No pueden explicar los motivos. Sospechan que puede deberse a que en estos tiempos es más fácil y económico comprar los elementos de decoración, como banderines de colores, que confeccionarlos.
Siguiendo el lema de ‘la unión hace la fuerza’, el objetivo es que cada año se implique más gente y por eso en 2026 el colegio de La Luz se sumará a los preparativos y se espera contar también con los integrantes de la Asociación de Mayores, de la que Eduvigis es su presidenta.
El objetivo es que el alumnado “trabaje” las fiestas del lugar donde vive. “La idea es provocar un encuentro intergeneracional que permita valorar su importancia histórica y patrimonial y evitar así que se pierdan definitivamente”, explica el concejal Felipe David Benítez, natural de La Luz. En este sentido, el testimonio de ambas mujeres será fundamental.
A sus 84 años, María Candelaria, presidenta de la comisión de fiestas de Las Candias, disfruta de una tradición que no recuerda de quien la aprendió pero que desde pequeña vive con mucha alegría. En aquel entonces se reunían por la noche, al regreso del trabajo, en un local que ya no existe, justo enfrente de la iglesia, y “había montones de hombres”. En la actualidad, quedan algunos pero la mayoría son mujeres y apenas llegan a la decena.
Era una jornada de convivencia en la que además de preparar los adornos se reían, hablaban, y siempre “llevaban vinos y chochos para picar”, cuenta.
Igual que antaño, los preparativos comienzan mucho antes y la técnica para manipular el papel es la misma. “El fleco de las arañas se corta en tiras mientras que para otras figuras, como los pompones, deber ser cuadrados, y luego se doblan, se pican, y se amarran”, explican. Hay cosas que han cambiado para facilitar el trabajo, como el pegamento, que ya no se hace con papas verdes guisadas que “se restregaban en el hilo” para luego pegar los adornos.
Sin embargo, hay otras, como el esfuerzo de los vecinos y vecinas para mantener sus fiestas y el “espíritu” de pasarlo bien, que se mantienen intactos.
El Consistorio propone su inclusión en el Catálogo Insular
Con el objetivo de proteger la decoración mediante la técnica tradicional de papel picado, durante la celebración de las fiestas de los barrios de La Luz y de Las Candias, el Ayuntamiento propondrá al Cabildo de Tenerife que incoe expediente para incluirla en el Catálogo Insular de Bienes Patrimoniales Culturales por su interés como manifestación o representación cultural ancestral de carácter inmaterial en base a a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 11/2019