Ni el Caribe ni Asia: así ha amanecido hoy una playa de Canarias

Algas cubriendo una playa de Canarias. Es el espectacular vídeo de lucas_adventura_life, un creador de contenido de TikTok que hoy ha sorprendido a todos con su grabación.
Se trata, según anuncia, de la playa de Famara, en Lanzarote, y se puede contemplar como la misma se encientra plagada de algas en toda su superficie, sin dejar ver ni un atisbo de arena.
Esta imagen, más propia habitualmente de la costa del Caribe o de Asia, es debida a lo que conocemos como seba, la hierba marina que forma los sebadales, las praderas submarinas que se encuentran en Canarias y que crean la estabilidad necesaria en el sedimento para servir de hábitat a una gran cantidad de especies.
Normalmente, se reproduce en suelos de arena o fango entre los 0 y los 40m de profundidad, tanto en el mar Mediterráneo, al sur de Portugal, Cádiz, Madeira, Mauritania y Senegal como en el océano Atlántico. En Canarias se encuentra en las bahías protegidas de casi todas las islas, especialmente en el sur y en el este
