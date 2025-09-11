Escena impactante en una playa de Tenerife: “¿Cómo llegó ahí ese coche?”

Un coche, una playa de Tenerife y ninguna certeza de cómo llegó hasta ahí el vehículo. Todo ello forma parte de las imágenes que se han viralizado en la última hora, pasando de móvil a móvil.
Ha sucedido en la playa del Roquete, en la Punta del Hidalgo y, por suerte, no ha habido que lamentar daños personales, solo materiales.
Los bomberos ya trabajan para asegurar el coche, además de proceder a la retirada del mismo.
La explicación de lo que ha sucedido en esta playa de Tenerife
Según fuentes del 112 Canarias, el vehículo se deslizó por una rampa próxima a la playa, acabando en la misma.
Pese a que en un primer momento varios vecinos de la zona se alarmaron, rápidamente comprobaron que el vehículo estaba vacío.