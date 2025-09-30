La plaza de la Constitución, en Fasnia, será más accesible y con zonas verdes

El Ayuntamiento de Fasnia ha adjudicado recientemente el proyecto de reforma integral de la Plaza de la Constitución y la repavimentación de la calle El Calvario, una actuación que transformará el corazón del casco histórico con una inversión de algo más de un millón de euros y un plazo de ejecución cercano al año.
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 1.006.074 euros y el plazo previsto es de 11,5 meses. La actuación se ejecutará en una sola fase, aunque con un cronograma de obras escalonado.
El proyecto responde a las deficiencias acumuladas en el casco histórico de Fasnia, donde la Plaza de la Constitución presenta accesos poco inclusivos que dificultan la accesibilidad universal. A ello se suman numerosos desniveles, escalones y plataformas que complican la movilidad reducida, una vegetación escasa o mal integrada con jardineras vacías y la falta de cohesión en los accesos al velatorio, la parroquia y la sala parroquial. En paralelo, la calle El Calvario arrastra una morfología irregular, con estrechamientos que impiden una ordenación clara entre peatones y vehículos.
El proyecto contempla la incorporación de una escultura dedicada a la danza de cintas de San Joaquín, así como la recuperación de los canales de agua, que no solo tendrán función de evacuación pluvial, sino que contarán con un relato explicativo sobre la importancia del agua en la historia local.
En cuanto a la parte técnica, la remodelación incluye la repavimentación completa de la plaza y calles adyacentes, con pavimentos de piedra, nuevas canalizaciones de alumbrado público, saneamiento y telecomunicaciones; mobiliario urbano y zonas verdes con sistema de riego. Se garantizará la accesibilidad universal mediante rampas y eliminación de barreras arquitectónicas.
APARCAMIENTOS
La actuación también prevé la creación de un aparcamiento trasero junto a la iglesia, que contará con un punto de recarga para vehículos eléctricos, además de un parque infantil cubierto por pérgola.
El alcalde, Luis Javier González, subrayó que se trata de una obra “fundamental para Fasnia, que permitirá reordenar y modernizar la zona urbana más antigua del municipio, reforzando el papel de la Iglesia para convertirse en el centro de la nueva plaza”.