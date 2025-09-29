Plenilunio 2025, un viaje pensado también para los más pequeños

Plenilunio 2025 volverá a transformar Santa Cruz del 3 al 5 de octubre en un gran escenario urbano donde la cultura, el ocio, la música y el deporte se vivirán intensamente. Bajo el lema Misterios del Universo, esta edición se abre más que nunca a las familias, convirtiendo la ciudad en un espacio donde los más pequeños serán protagonistas de experiencias únicas.
El Parque Bulevar y la Plaza del Príncipe concentrarán buena parte de la programación infantil, con actividades diseñadas para despertar la imaginación y fomentar la convivencia. Así, el sábado 4 y el domingo 5 de octubre, de 12:00 a 20:00 horas, la Plaza del Príncipe se llenará de talleres tecnológicos gamer, yincanas, scalextric, zonas de belleza y espacios de juego pensados para niños y jóvenes. Por su parte, el Parque Bulevar acogerá el sábado 4, en el mismo horario, castillos hinchables, talleres creativos y juegos deportivos que convertirán el entorno en una auténtica fiesta familiar.
La programación cultural también ha reservado un lugar especial para los más pequeños. En el TEA Tenerife, durante los tres días de festival se organizarán minitalleres lunares, acercando el arte y la ciencia a través de experiencias lúdicas. También el Parque García Sanabria, a través del Le Good Cosmic Market, contará con espacios dedicados a actividades infantiles dentro de su amplia oferta de ocio y gastronomía, funcionando el sábado y el domingo a partir de las 10:00 horas.
De esta forma, Plenilunio refuerza su carácter inclusivo y se confirma como un festival pensado para todos. Las familias podrán disfrutar de un programa que combina entretenimiento, cultura y convivencia, haciendo de Santa Cruz un lugar abierto donde cada generación tiene su espacio.
Con estas propuestas, la ciudad se transforma en un escenario seguro y vibrante, en el que niños y mayores podrán descubrir, explorar y compartir experiencias bajo la filosofía que define a Plenilunio: Santa Cruz, donde el misterio se convierte en un viaje.
Plenilunio Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el patrocinio de Promotur Turismo de Canarias (Gobierno de Canarias), Canarias latitud de vida, y cuenta con la colaboración de Fuente Alta.