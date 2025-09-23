Plenilunio 2025 llega a Santa Cruz con Pedro Capó, espectáculo de drones y más de 100 planes

Santa Cruz de Tenerife celebrará entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre la décimo séptima edición de Plenilunio, un evento que llenará de actividad la capital con más de 100 propuestas repartidas en una veintena de espacios.
La programación se desarrollará en el área central de la ciudad, desde el parque García Sanabria hasta la explanada de la avenida Anaga, y desde Almeyda hasta el cementerio de San Rafael y San Roque.
El evento tendrá como temática central los “Misterios del Universo”, con un diseño inspirado en planetas, órbitas y geometrías cósmicas.
Plenilunio arrancará el viernes 3 de octubre, a las 20:30 horas, en la explanada de la avenida Marítima, con el espectáculo de drones “Viaje espacial”, que reunirá a más de 300 aeronaves.
Entre los atractivos de esta edición destacan los conciertos de artistas como Pedro Capó, Jadel, Agua del Chorro o Petazeta y la incorporación de nuevos espacios como el Palacio de Carta y el Círculo de Bellas Artes, además de un precio especial para residentes en el bus turístico, fijado en 2,50 euros por persona durante todo el fin de semana.
La programación de Plenilunio estará dirigida a todas las edades e incluye mercadillos, talleres, cine, actividades deportivas y visitas guiadas.
Programación de Plenilunio Santa Cruz
Viernes 3 de octubre (10:00 – 00:00 horas)
- TEA Tenerife: minitalleres lunares, exposiciones, cine en bucle y proyección de Todo saldrá bien (19:00 horas).
- Explanada avenida Marítima: espectáculo de drones “Viaje espacial” (20:30 horas).
- Plaza de La Candelaria: conciertos de Jadel (21:00 horas) y Family Sound Band (22:30 horas).
- Museo Municipal de Bellas Artes: ampliación del horario de apertura hasta las 22:00 horas.
Sábado 4 de octubre (11:00 – 00:00 horas)
- Parque García Sanabria: Le Good Cosmic Market (11:00 – 21:00 horas). Actuación de Juana La Cubana (19:00 – 21:00 horas).
- TEA Tenerife: minitalleres lunares, ciclo documental Pajareros, programa Por Asalto y cine (Todo saldrá bien, 19:00 horas).
- Parque Bulevar: castillos hinchables, talleres creativos, juegos deportivos (12:00 – 20:00 horas).
- Plaza del Príncipe: actividades infantiles, talleres tecnológicos gamer, yincanas, scalextric y zonas de belleza (12:00 – 20:00 horas).
- Palacio de Capitanía General: visitas (10:00 – 20:00 horas), actuaciones musicales de la BRICAN y apertura del Salón del Trono.
- Museo Histórico Militar de Canarias (Almeyda): izado de bandera, representaciones teatrales, recreaciones históricas, conciertos y visitas guiadas (11:45 – 22:00 horas).
- Círculo de Bellas Artes: exposiciones “Sechium edule con agüita guisada” y “Nudos y Enredos” (10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 horas).
- Alameda del Duque Santa Elena: Mercadillo de Artesanía (11:00 – 22:00 horas).
- Cementerio de San Rafael y San Roque: obra Noches de Luna Llena – Brujería Canaria (20:00 y 22:00 horas).
- Explanada avenida Marítima: Chicharock con deportes urbanos (street basketball, parkour, skate, roller dance) y conciertos.
- Mercado Nuestra Señora de África: actuaciones del Dúo Adaggio, Alma de Boleros, Juanito Panchín y Patricia Baker (20:00 – 00:00 horas).
- Plaza de La Candelaria: Agua del Chorro (19:00 horas), DJ Tomy Contreras (20:15 y 23:15 horas) y concierto de Pedro Capó (21:45 – 23:15 horas).
- MUNA: música y gastronomía, con sesiones de DJ Juana la Cubana, DJ Mellizas y DJ Tana Sandoval (18:00 – 00:00 horas).
- Palmetum: fiesta Loco Bongo, inspirada en concursos de televisión de los años 90.
- Pasacalles: dinamización musical y artística en Weyler, Ireneo González, San Francisco, La Noria, Castillo, José Murphy y Bethencourt Alfonso (14:00 – 22:30 horas).
Domingo 5 de octubre (10:00 – 20:00 horas)
- Parque García Sanabria: Le Good Cosmic Market (10:00 – 19:00 horas).
- TEA Tenerife: talleres, ciclo documental Pajareros, cine (Todo saldrá bien, 19:00 horas).
- Parque Bulevar y Plaza del Príncipe: actividades infantiles, talleres y juegos (12:00 – 20:00 horas).
- Palacio de Carta: concierto de la Escuela Municipal de Música y Grupo de Cámara (12:00 horas) y del Grupo de Percusión (18:15 horas).
- Círculo de Bellas Artes: exposiciones y concierto Ensueño de Luis Alejandro García (12:00 horas).
- Alameda del Duque Santa Elena: Mercadillo de Artesanía (11:00 – 20:00 horas).
- Cementerio de San Rafael y San Roque: obra Noches de Luna Llena – Brujería Canaria (17:00 y 19:00 horas).
- Explanada avenida Marítima: cierre del Chicharock con deportes urbanos y bailes.
- MUNA: música y gastronomía de 10:00 a 17:00 horas, con visitas guiadas.
- Acto de clausura: reconocimiento a empresas participantes en 18 ediciones, a las 19:00 horas, en el Palacio de Carta.
- Pasacalles: dinamización en distintas calles de 19:00 a 20:00 horas.
Bonos Consumo Domingo
Plenilunio coincidirá con la primera jornada de los Bonos Consumo domingo.
Podrán adquirirse desde el viernes 3 de octubre, a través de la web www.bonoconsumosantacruz.com, por 10 euros para realizar compras por valor de 25 euros.
Los bonos podrán canjearse únicamente el domingo 5 de octubre en los establecimientos adheridos.