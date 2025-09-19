Un profesor de la Península en Canarias va al grano sobre las quejas por las plazas a maestros de otras comunidades: “Todos somos españoles”

Un profesor andaluz se ha pronunciado recientemente en su perfil en TikTok (@Mistercastilla_) sobre una de las cuestiones más polémicas en el ámbito educativo en las Islas: la concesión de plazas en centros de las Islas a docentes de otras comunidades autónomas. Una situación que afecta principalmente a los interinos del Archipiélago.
Lejos de buscar la confrontación con sus colegas isleños, el maestro lamenta que “una minoría” piense que muchos profesionales canarios no han entrado en las listas, precisamente por estar abiertas a todo el territorio nacional.
El autor del vídeo, que acumula numerosas interacciones, insiste en que “la mayoría de los canarios son personas hospitalarias, buena gente y cercana como los andaluces”. De hecho, confiesa que esa es la razón por la que vive en el Archipiélago.
“Todos somos españoles y nos podemos mover por todo el territorio”, apunta. Y es que, a su juicio, “es como si yo le digo a un madrileño que no venga a Andalucía porque nos quitan el salmorejo”.
Mistercastilla_ añade que “esta saturación aquí, en Canarias, está ocurriendo en todas las comunidades autónomas, y el problema no viene de que yo como maestro quiera trabajar aquí “.
