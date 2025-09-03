Santa Cruz invierte un millón de euros en la reforma de ocho colegios

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha invertido un millón de euros en acometer obras de reforma y mantenimiento este verano en ocho de los 36 colegios de titularidad municipal. Así lo manifestó ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, durante la visita realizada al CEIP Chimisay, en Ofra, “uno de los centros que han sido objeto de actuaciones en sus instalaciones, aprovechando el periodo no lectivo, y en el que se han invertido 314.000 euros”, añadió.
Bermúdez indicó que “el mantenimiento de colegios que son de nuestra competencia es una prioridad y, por ello, se aprovecha el verano para ejecutar las obras sin que impidan el desarrollo escolar. En el colegio Chimisay se está ahora renovando toda la fachada, pintando su exterior y poniendo persianas nuevas, obras que también se llevan a cabo en Los Verodes o el Santa Cruz de California donde se están reparando las canchas”.
En este sentido, el regidor apuntó que “el Ayuntamiento tiene un contrato de mantenimiento que nos permite invertir, si fuera necesario, unos 20 millones de euros en cuatro años para hacer frente a cualquier desperfecto urgente que se produzca en los centros”.
Por su parte, el concejal de Obras, Javier Rivero, detalló que “en el primer semestre del año hemos destinado 724.000 euros a trabajos de reforma y mantenimiento en centros para mejorar las condiciones de impermeabilización y uso de los espacios educativos”.
Al respecto, el edil afirmó que “se ha llevado a cabo la rehabilitación de fachadas en el CEIP Tomé Cano o el Gaviño del Bosque; la adecuación de zonas exteriores y aula NEAE en el San Fernando, la reforma del aseo del aula enclave de Los Dragos y la del muro perimetral del CEIP Gesta 25 de Julio, así como la pintura exterior de aulas y patio en Las Delicias; la sustitución de ventanas en el Tagoror o la pintura de aulas en el CEO Bethencourt y Molina, entre otras. Obras que no impedirán empezar el curso escolar con normalidad”.