El refresco canario que pasa desapercibido pese a su larga historia: “Es más dulce, casi como un…”

Se elabora en las islas desde 1940, recuerda a la Frescolita venezolana y no tiene la fama del Clipper
El refresco Duk, elaborado en La Palma desde 1940, ha saltado recientemente a la palestra gracias a un vídeo en TikTok del creador de contenido @acaymodelarosa, en el que lo prueba por primera vez y lo compara con el popular Clipper, la bebida canaria más icónica.

En la grabación, el tiktoker describe el sabor de Duk como “más dulce, casi como un caramelo” y lo relaciona con la bebida venezolana Frescolita, a la que encuentra un parecido evidente.

“Con hielo es refrescante, con burbujas. Le doy un sólido 8,5”, sentencia, aunque admite que, para él, el Clipper sigue teniendo cierta ventaja.

Patrimonio del refresco canario

Pese a no ser tan conocido fuera de La Palma, Duk forma parte del patrimonio refresquero de Canarias.

Se produce en distintos sabores, como uva, naranja, manzana y fresa, y todavía se comercializa en supermercados locales de las Islas.

La viralización del vídeo ha servido para revalorizar un producto que, aunque menos mediático que el Clipper, mantiene una fuerte identidad palmera y el respaldo de quienes lo consideran una alternativa con personalidad propia dentro de las bebidas tradicionales del Archipiélago.

