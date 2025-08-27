El refresco canario de fresa que muchos no conocen pese a llevar en las Islas desde 1957 y que no es el Clipper

En TikTok cada vez aparecen más vídeos que reivindican los sabores más locales de Canarias. Esta vez ha sido la usuaria Rak (@chulaaaaaa30) quien ha rescatado un refresco de fresa que, pese a su larga historia, sigue siendo un gran desconocido para muchos fuera del Archipiélago. Y no, no se trata del popular Clipper, sino del Nik de fresa.
“Señores, por qué siempre se habla del Clipper de fresa, y no del de naranja, todo hay que decirlo, pero nunca nombran el Nik de fresa. Yo creo que no hay mejor refresco, sobre todo canario, que el Nik de fresa. Mucho hype con el Clipper de fresa, que está buenísimo y a mí me encanta también, pero poca gente habla del Nik”, comenta Rak en el vídeo, que ya suma numerosas visualizaciones y reacciones de usuarios sorprendidos por la existencia de esta bebida.
Aunque muchos lo están descubriendo ahora gracias a las redes, la historia del Nik comenzó hace más de seis décadas. Fue en 1957 cuando, en el municipio de Teror (Gran Canaria), Eduardo Quintana comenzó a producir el refresco en un pequeño taller artesanal.
La marca fue creciendo y se convirtió durante años en un símbolo del sabor local, especialmente en los municipios del norte de la Isla.
@chulaaaaaa30 Cuántas personas de aquí consumen Nik de fresa???? #fyp #canarias #nik #refresco #productolocal ♬ Puntos suspensivos – Robe
El refresco de Eduardo Quintana
La popular marca de refrescos Nik fue fundada en 1957 por el empresario terorense Eduardo Quintana González. Su primera fábrica estuvo ubicada a la entrada del centro histórico de Teror. Junto a ella, en 1970 el propio Eduardo Quintana instaló una estación de servicio, conocida en la actualidad con el popular nombre de «Gasolinera de Juanero», en honor al que fue uno de sus propietarios.
La experiencia de Eduardo Quintana en la producción y comercialización de refrescos y bebidas gaseosas se inició a comienzos de la década de 1930. En 1934, junto con su cuñado y socio Antonio Estévez Santana, comenzó a embotellar refrescos de la firma Coca-Cola. Tras la disolución de la sociedad, Eduardo Quintana siguió con la actividad bajo la denominación de «Fábrica de Gaseosas y Sifones El Pino», precedente de la popular marca de refrescos Nik.
Hoy en día, aunque desvinculada de Teror, la marca comercial Nik sigue produciéndose por el Grupo Dávila Canarias, con sede en Telde.