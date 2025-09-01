granadilla

Los Abrigos ensalza su esencia marinera con la Romería Barquera

El núcleo pesquero de Granadilla de Abona, que celebra hoy el Día de los Niños, prolongará sus fiestas hasta el próximo lunes
El núcleo pesquero de Los Abrigos ya vive intensamente sus tradicionales fiestas en honor a San Blas y la Virgen del Carmen, que se desarrollarán hasta el próximo 8 de septiembre con un variado programa de actividades religiosas, culturales y lúdicas para todas las edades, organizadas por la Comisión de Fiestas y la colaboración del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

El pasado sábado tuvo lugar la esperada cita gastronómica Tapas y Vinos, que se prolongó hasta la madrugada, y los actos continuaron en la jornada dominical de ayer, con uno de los actos más esperados en el marco de estas fiestas: la Romería Barquera, una de las tradiciones más queridas del pueblo marinero, que contó con numerosos asistentes, acompañada de música y baile popular.

El programa festivo contempla jornadas temáticas, como el Día de los Niños, previsto para hoy; el Encuentro Inclusivo y el Día de los Mayores, que tendrán lugar mañana martes, así como las galas infantil y adulta, previstas para los días 3 y 4 de septiembre, respectivamente.

La música y el baile también tendrán un lugar destacado, con verbenas que animarán varias noches, entre ellas la del próximo viernes 5 de septiembre y la gran cita, al día siguiente, con la solemne procesión y la embarcación de los santos. Esta imagen volverá a vivirse el domingo 7 de septiembre, después de la tradicional procesión y misa, además de juegos acuáticos y baile popular.

Las fiestas culminarán el próximo lunes, 8 de septiembre, con los populares partidos entre solteros y casados -un clásico de estas fiestas-, la papada y fiesta del agua, así como un último baile que pondrá el broche final a más de una semana de devoción, convivencia y diversión en la costa granadillera.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona reiteró el pasado fin de semana su invitación dirigida a vecinos y visitantes a participar a lo largo de esta semana en estas fiestas, que “son una muestra viva de la identidad marinera de Los Abrigos y un punto de encuentro para toda la comunidad”.

