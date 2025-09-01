Los Abrigos ensalza su esencia marinera con la Romería Barquera

El núcleo pesquero de Los Abrigos ya vive intensamente sus tradicionales fiestas en honor a San Blas y la Virgen del Carmen, que se desarrollarán hasta el próximo 8 de septiembre con un variado programa de actividades religiosas, culturales y lúdicas para todas las edades, organizadas por la Comisión de Fiestas y la colaboración del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
El pasado sábado tuvo lugar la esperada cita gastronómica Tapas y Vinos, que se prolongó hasta la madrugada, y los actos continuaron en la jornada dominical de ayer, con uno de los actos más esperados en el marco de estas fiestas: la Romería Barquera, una de las tradiciones más queridas del pueblo marinero, que contó con numerosos asistentes, acompañada de música y baile popular.
El programa festivo contempla jornadas temáticas, como el Día de los Niños, previsto para hoy; el Encuentro Inclusivo y el Día de los Mayores, que tendrán lugar mañana martes, así como las galas infantil y adulta, previstas para los días 3 y 4 de septiembre, respectivamente.
La música y el baile también tendrán un lugar destacado, con verbenas que animarán varias noches, entre ellas la del próximo viernes 5 de septiembre y la gran cita, al día siguiente, con la solemne procesión y la embarcación de los santos. Esta imagen volverá a vivirse el domingo 7 de septiembre, después de la tradicional procesión y misa, además de juegos acuáticos y baile popular.
Las fiestas culminarán el próximo lunes, 8 de septiembre, con los populares partidos entre solteros y casados -un clásico de estas fiestas-, la papada y fiesta del agua, así como un último baile que pondrá el broche final a más de una semana de devoción, convivencia y diversión en la costa granadillera.
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona reiteró el pasado fin de semana su invitación dirigida a vecinos y visitantes a participar a lo largo de esta semana en estas fiestas, que “son una muestra viva de la identidad marinera de Los Abrigos y un punto de encuentro para toda la comunidad”.