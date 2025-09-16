El comité de RTVC demanda un Consejo de Informativos que vele por su independencia

El comité de empresa de Radiotelevisión Canaria ha demandado que se dote a la cadena de un Consejo de Informativos que “vele por la independencia, la pluralidad y la calidad” de sus contenidos y por unos informativos “libres de las injerencias políticas” que aseguran haber sufrido “en el pasado”.
La representación laboral de la plantilla de RTVC se pronuncia en estos términos en un comunicado difundido tras conocerse la renuncia del director de Informativos de RTVC, Paco Luis Quintana, por estar en desacuerdo con la estructura de la cadena autonómica.
“Los Servicios Informativos deben ser la columna vertebral de la Televisión Pública de Canarias y, además, han de ser independientes, como corresponde a un derecho fundamental al servicio de una sociedad que necesita estar informada. Defendemos unos Servicios Informativos libres de las injerencias políticas que nos acosaron en el pasado”, asegura el comité de empresa.
Este órgano laboral precisa que un Consejo de Informativos “no sustituye a la dirección de la empresa”, pero actúa “actúa como garante de que la televisión pública cumpla su función de servicio público libre de manipulación”.
El comité de empresa confía en que el periodista que releve a Quintana al frente de los Informativos de RTVC encuentre en la plantilla “la misma predisposición y colaboración que mostramos con Paco y con quienes lo antecedieron”.
No obstante, asegura que vigilará que el proceso de elección de esa persona se rija “por los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia”.
“Paco Luis ya ha dimitido, pero el resto de profesionales que hacemos los Informativos seguimos ocupando el puesto de trabajo que tenemos asignado. Con esto queremos decir que es nuestra responsabilidad no permitir que las injerencias políticas marquen nuestro día a día y, en caso de que se produzcan, no aceptarlas, sino comunicarlas a cualquier miembro de los comités de empresa”, añade.