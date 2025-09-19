RTVE rinde homenaje a los damnificados del volcán de La Palma con Bach y Rachmaninov

La Palma vuelve a escuchar, pero esta vez para mantener viva la memoria. RTVE en Canarias, en colaboración con el Cabildo de La Palma, emitirá próximamente para todo el país un programa especial en el que se pone banda sonora a la última erupción en la isla del volcán de Cumbre Vieja.
Se trata de un homenaje a los damnificados por la erupción iniciada el 19 de septiembre de 2021. Cuatro años después, El Adaggio de Bach y La Vocalise de Rachmaninov sustituyen el rugido de la lava por un lenguaje musical de duelo, dignidad y esperanza para millares de palmeros y palmeras.
La grabación, realizada entre el amanecer y la puesta de sol en la zona afectada, combina el dramatismo emocional de Bach con la intimidad de La Vocalise de Rachmaninov. “Cuando el 25 de diciembre del 21 se dio oficialmente por finalizada la erupción, RTVE prometió no apagar las cámaras ni los focos. No lo hemos hecho durante cuatro años. Y seguimos aquí para ponerle cara y ojos no solamente a los que perdieron sus viviendas, cultivos y negocios, sino a todos los que vieron cómo las coladas sepultaban su propio mundo: desde sus relaciones de vecindad hasta el callejero que les conducía a lugares familiares y queridos. En este cuarto aniversario hemos querido homenajearles”, subraya la directora del centro de Producción de Canarias, Francisca González.
La actuación, interpretada por la mezzosoprano Ekaterina Antipova y la violinista Yulia Iglinova, integrantes de la Orquesta y el Coro de RTVE, se grabó entre el amanecer y la puesta de sol, transmitiendo un compromiso que va más allá de la exhibición artística. “Soy de Rusia central. Nunca había cantado en un escenario así. Es una sensación muy especial: entre el dolor profundo, la brutalidad de la Naturaleza, el agradecimiento al Universo por poder cantar en este lugar y la sensibilidad del equipo con el que hemos contado: todos los corazones han palpitado como si fueran uno. Hemos sentido profundamente la interpretación”, explica Antipova. Su compañera Iglinova añade: “Representa muy bien el dramatismo de la situación, el silencio y la nada. Es una oración musical”.
La pieza, a cargo del director visual Borja Ojeda, rompe la mudez de la zona cero con dos interpretaciones que rinden tributo a quienes resistieron y resisten la embestida de la lava. Este proyecto, que nació como un acto de memoria y reconocimiento, pretende humanizar el lugar afectado y recordar que, aunque la erupción alteró para siempre la geografía y la vida cotidiana, la creatividad y la solidaridad siguen vivas.
Este formidable homenaje musical se difundirá en los diferentes medios de comunicación y a través de plataformas afines, convirtiéndose en un testimonio sonoro de resiliencia en una isla que aprendió a convivir con cenizas y volcanes.
La Palma ha mostrado una vez más que la cultura puede servir de puente entre el dolor y la reconstrucción, entre la pérdida y la memoria compartida.