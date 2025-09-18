Torres, rotundo: “La Palma está mejor ahora que antes de la erupción del volcán”

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado este jueves que La Palma cuenta ahora con más empresas, más afiliados a la seguridad social, menos paro y más población que antes de la erupción volcánica en septiembre de 2021, y lo atribuye “a los más de 1.100 millones de euros movilizados por el Gobierno de España para la recuperación”.
Torres, en una nota, ha aseverado que los indicadores actuales “demuestran un cambio de tendencia claro” respecto a la situación previa al volcán, cuando se cumplen cuatro años del inicio de la erupción en Cumbre Vieja, que durante 85 días afectó a 1.200 hectáreas del Valle de Aridane y destruyó más de un millar de viviendas.
Entre los principales indicadores, el ministro señaló que el PIB insular ha crecido de media un 5 % anual, que la población ha aumentado un 3 % respecto a 2021 (86.549 habitantes) y que hay 100 empresas más inscritas, hasta un total de 2.580.
Los datos de La Palma
Además, se ha alcanzado un récord histórico de 27.020 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone 5.000 más que antes de la erupción y la tasa de paro ha bajado del 20,16 % en el segundo trimestre de 2021 al 12 % en el mismo periodo de 2025.
Torres ha apuntado que estas cifras han sido posibles gracias al “escudo social” activado, con medidas como los ERTE, cuatro planes de empleo específicos por valor de 135 millones, ayudas a enseres y compensaciones por pérdida de vivienda que sumaron 240 millones, además del abono de alquileres durante estos cuatro años.
En materia de infraestructuras, el ministro ha citado la “obra inédita de la Carretera de la Costa, realizada sobre la lava todavía caliente” y ha valorado el hecho de que, pese a los 85 días de erupción y la persistencia de gases en Puerto Naos y La Bombilla, no hubo víctimas mortales, algo que ha vinculado al “comportamiento ejemplar de la sociedad palmera”.