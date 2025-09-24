economía

Importante novedad en Ryanair: solo podrás acceder a sus aviones con el móvil

Aseguran que la experiencia de viaje será "más rápida" a partir de ahora
Ryanair ha anunciado que solo aceptará tarjetas de embarque 100% digitales a partir del próximo 12 de noviembre, en lugar del 3 de noviembre como informó anteriormente, por lo que los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física.

El cambio de fecha obedece a garantizar “una transición fluida” para los clientes durante el periodo de menor actividad tras las vacaciones de mitad del último trimestre, tal y como ha señalado la compañía en un comunicado.

Desde la compañía irlandesa, han afirmado que su decisión sigue los pasos de otras industrias de venta de entradas, como festivales, música y eventos deportivos, resaltando, al mismo tiempo, que “han cambiado con éxito a la venta de entradas exclusivamente digitales”.

Además, casi el 80% de sus clientes ya utilizan tarjetas de embarque digitales, según ha asegurado.

En palabras del director de Marketing de la compañía, Dara Brady, “el cambio de la compañía a tarjetas de embarque 100% digitales supondrá una experiencia de viaje más rápida, inteligente y ecológica para nuestros clientes, optimizada a través de nuestra aplicación ‘myRyanair'”.

