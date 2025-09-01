Santa Cruz, ‘el corazón de Tenerife’, con problemas de insuficiencia cardíaca

Un paseo nocturno por la Rambla, la arteria coronaria santacrucera, evidencia la cantidad de personas sin hogar que se ven obligadas a dormir en sus bancos cada noche.
La reciente aparición de una tienda de campaña en la zona del Mencey ha llamado la atención de no pocos viandantes. Tristemente, la Rambla es tan solo uno más de los tantos lugares de la ciudad que sirven de refugio a los menos afortunados.
“¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío?” La famosa canción de ALEJANDRO SANZ suena a derrota en el corazón de Tenerife.