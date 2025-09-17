Santa Cruz contará con el primer circuito para deportes sobre ruedas: dónde estará ubicado y cuánto costará

Santa Cruz de Tenerife tendrá su primer circuito de pump track, el cual irá ubicado en el barrio de Los Gladiolos. Se trata de una instalación diseñada para la práctica de actividades deportivas sobre ruedas –como patinaje, skate, bicicletas o patinetes– que, además, irá acompañada de zonas verdes, espacios de sombra y áreas de ocio para los ciudadanos.
El Ayuntamiento capitalino aprobó el lunes, en Junta de Gobierno, el expediente de contratación y los pliegos de la obra del nuevo pump track que se levantará en el espacio deportivo del citado núcleo urbano. El proyecto contará con un presupuesto de 1.746.667 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, y dispondrá de financiación del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó ayer que “con la construcción de la instalación deportiva, la primera de este tipo en el municipio, seguimos apostando por dotar a la ciudad de infraestructuras modernas y atractivas para la práctica de actividades físico-deportivas. Este será un espacio de encuentro, ocio y vida saludable que reforzará el compromiso de Santa Cruz con el deporte y con sus barrios”.
Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, subrayó la importancia de esta iniciativa. “Estamos muy ilusionados con este proyecto. Crearemos en la capital chicharrera la primera pista deportiva para patinaje y skate, que también podrá ser utilizada por bicicletas y patinetes. Además, el pump track contará con pequeños espacios para la recreación ciudadana y el deporte convencional, así como con zonas verdes y de sombra”.
La instalación se distribuye en tres zonas bien diferenciadas destinadas a poder practicar diferentes deportes de deslizamiento: skate, bmx, patines o patinete, entre otras modalidades, así como una zona para BMX y pump track.
También dispondrá de canchas de baloncesto 3×3 y un edificio donde van a ubicarse aseos, oficinas y almacén. Además de otro espacio con un pump track de iniciación y de entrenamiento al aire libre, pensado para el uso y disfrute de todas las edades, junto a una zona con una pista diáfana para patinaje, explicó.
Cebrián señaló que “con esta disposición se ofertará variedad en cuanto a los deportes urbanos sobre ruedas se refiere. El proyecto responde a la necesidad de superar el modelo clásico de canchas dedicadas, apostando por una oferta deportiva inclusiva, variada y atractiva para niños, jóvenes y adultos que permitirá a la ciudad contar con un espacio complementario al parque de La Granja o al de la avenida de Anaga”.
Asimismo, se fomentará la colaboración con clubes deportivos locales de estos deportes, que podrán entrenar y competir en el espacio contribuyendo a su buen uso. La gestión diaria contará con la presencia de personal auxiliar para apertura y cierre.
La instalación se ubicará junto a las canchas deportivas de Los Gladiolos, reforzando la oferta de infraestructuras deportivas en este barrio y consolidando la estrategia de acercar el deporte a todos los distritos.