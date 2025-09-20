Santa Cruz pone fecha al fin de la rehabilitación de la Recova Vieja

La rehabilitación de la Recova Vieja, en pleno corazón de Santa Cruz, afronta su última fase para dar por finalizada la obra, unos trabajos que, después de tres años, se prevén concluir el próximo mes tras una inversión de 3,3 millones frente a los 650.000 euros del presupuesto inicial, según anunció ayer el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, durante la visita realizada a este emblemático edificio, convertido en Centro de Arte La Recova.
El regidor añadió que “lo que había sido una obra para mejorar la impermeabilización y el revestimiento de la Recova se ha dilatado en el tiempo por causa sobrevenida, pues tuvimos que declarar la emergencia por el estado en el que se encontraban los techos del inmueble, lo que derivó en sustituir todas las vigas y demoler el techo por completo para volverlo a hacer, empleando las técnicas tradicionales de cuando se construyó originalmente e instalado ahora vigas de madera de morera”.
Por su parte, el concejal de Obras, Javier Rivero, detalló que “se han recuperado las antiguas vigas de tea para hacer toda la estructura que sustenta el techo, por lo que el coste inicial de esta obra, que comenzó a finales de 2022 y que debía haberse terminado en verano del 2023, ha demorado la conclusión de los trabajos que, confiamos, concluyan este otoño”.
“Por estas causas sobrevenidas -añadió el edil- la obra ahora mismo está a punto de acabar con el enfoscando de los muros interiores, aunque también hay que destacar el trabajo que se está haciendo, prácticamente artesanal, de carpintería en puertas y ventanas exteriores, así como en el pabellón central de la Recova Vieja”.
Rivero subrayó que “esta inversión de 3,3 millones son la suma de la obra de emergencia, más la ordinaria que se estaba ejecutando y que además también ha sufrido dos modificaciones del proyecto, pues al final se va incorporar la piedra de la cantería del muelle en la fachada, cedida por la Autoridad Portuaria, para seguir los criterios de Patrimonio Histórico del Cabildo”.
Por ello, aseveró, “cuando termine la obra se empezará a preparar la zona central, en la parte de instalación eléctrica, y luego será el Organismo Autónomo de Cultura el encargado de volver a dar uso a estas instalaciones. Por lo tanto, la fecha de apertura con una propuesta cultural o expositiva de este espacio corresponderá fijarla a dicha área municipal”.
Una vez que se termine la obra a finales de octubre se podrá empezar a preparar el espacio para reabrirlo como espacio cultural, donde se trasladará parte de la programación del Guimerá, ahora cerrado para su rehabilitación, además de utilizar los nuevos espacios para almacenar los elementos del teatro capitalino. “Antes, ya estará terminada una de las salas de exposiciones que recorre el lateral y la plaza Isla de la Madera”, comentó el edil.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Zaida González, afirmó que “el trabajo que se aprecia es de gran calidad, ya que se trata de una labor meticulosa de rehabilitación de la Recova Vieja, que además de la inversión, se ha hecho con un cuidado exquisito para todo este edificio calificado BIC”.