La belleza como experiencia: Santa Cruz inaugura el segundo centro de las Clínicas Doctor Blas García

Santa Cruz de Tenerife suma un nuevo referente en medicina estética con la apertura del segundo centro de las Clínicas Doctor Blas García, situado en la plaza de los Patos, en el edificio que albergó la antigua Farmacia Castelo. El acto de presentación tuvo lugar el pasado viernes en el Hotel Mencey, con la presencia de profesionales del sector, artistas y representantes institucionales.
La clínica se ubica en un edificio histórico, obra del arquitecto Mariano Estanga. Restaurado con respeto por su valor patrimonial, el inmueble acoge ahora un proyecto que trasciende lo médico para convertirse en una experiencia estética integral.
Un concepto que va más allá de la medicina
Bajo la dirección médica de la doctora Nélida Díaz, especialista en medicina estética facial, el espacio se convierte en el más avanzado de Canarias en tecnología láser aplicada a tratamientos no invasivos. Además, funciona como museo de arte contemporáneo, con obras que dialogan con la arquitectura modernista del edificio.“Cada rostro tiene una historia. Nuestro trabajo no es solo embellecer, sino acompañar a la persona en su proceso de transformación interior”, afirma la doctora Díaz, cuya trayectoria combina rigor científico con sensibilidad clínica.
Blas García: cirugía con vocación artística
El doctor Blas García, fundador de las clínicas que llevan su nombre, es considerado uno de los mayores expertos en rinoplastia ultrasónica a nivel internacional. Su trayectoria incluye más de 3.000 intervenciones y reconocimientos como el European Medical Award al Mejor Cirujano en Rinoplastia en Europa en tres ediciones consecutivas.
“Un buen cirujano debe tener destreza, pero también un desarrollo artístico enorme”, señala. Esta filosofía se refleja en cada rincón del centro, donde la estética no se limita al resultado médico, sino que se extiende al entorno, al trato humano y a la experiencia del paciente.
Formado en la Universidad de Córdoba y con estancias en Estados Unidos, México y Brasil, el Dr. García introdujo en España la técnica de rinoplastia ultrasónica en 2016, revolucionando la cirugía nasal con un enfoque menos invasivo y más preciso.
Tecnología, arte y patrimonio
El edificio que alberga la clínica fue restaurado para conservar sus elementos originales. Esta recuperación arquitectónica convierte el centro en un lugar donde la historia se encuentra con la vanguardia.
El arte contemporáneo no es un añadido decorativo, sino parte integral del proyecto. Las obras expuestas en las salas de espera y zonas comunes están seleccionadas para generar una atmósfera de contemplación, belleza y serenidad.
Medicina estética de vanguardia
El centro ofrece tratamientos personalizados como mesoterapia, neurotoxinas para arrugas, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas y peeling químico, todos realizados con aparatología de última generación. Las instalaciones están habilitadas para cirugía menor ambulatoria, garantizando seguridad y confort.
La incorporación de tecnología láser de última generación permite realizar procedimientos como rejuvenecimiento facial, eliminación de manchas, vascularización, depilación médica y remodelación cutánea con máxima precisión.
Una experiencia transformadora
Desde la primera consulta, el paciente es recibido con cercanía y profesionalidad. El equipo médico analiza cada caso con detalle, proponiendo soluciones que respetan la identidad y los deseos de cada persona.
“Buscamos resultados naturales, pero también ayudar al renacer interior de nuestros pacientes tras su cambio exterior”, señala el Dr. García.
La apertura de este segundo centro marca un hito en la medicina estética de Canarias. Es un espacio donde la tecnología más avanzada se pone al servicio de la sensibilidad humana, donde la arquitectura histórica se convierte en escenario de transformación, y donde el arte acompaña cada paso del proceso.
En palabras del propio doctor García: “La belleza no es un destino, es un camino. Y este centro es una invitación a recorrerlo con respeto, con arte y con ciencia”.