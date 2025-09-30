El SCS da comienzo a los exámenes del proceso de estabilización

El Servicio Canario de la Salud (SCS) inició ayer la celebración de los exámenes correspondientes al proceso selectivo de estabilización por concurso-oposición, en el que participarán a lo largo de la semana 8.284 aspirantes de siete categorías profesionales en todas las islas.
El proceso arrancó con 784 médicos convocados a las pruebas correspondientes a las categorías de FEA de Anatomía Patológica, Medicina Intensiva, Hematología y Hemoterapia, Endocrinología y Nutrición, Cirugía General y Aparato Digestivo, Aparato Digestivo, Pediatría, Medicina Interna y Cirugía Pediátrica, ha indicado en un comunicado la Consejería de Sanidad. “La duración máxima de cada examen es de dos horas, lo que ha permitido minimizar el impacto asistencial en los centros sanitarios”, según la nota, que detalla que el SCS ha recibido el auto judicial por el que se deniega la medida cautelarísima solicitada por el sindicato Semca para la suspensión de la ejecución de la resolución de llamamiento a examen. El proceso de estabilización continúa con plena normalidad y seguridad jurídica.
El proceso afecta a 61 categorías profesionales, de las que 51 son del grupo A1 sanitario y diez de A1 de gestión y servicios y “supone un paso decisivo en la consolidación del empleo público en el ámbito sanitario canario”, defendió.
La Consejería informó de que, paralelamente, el SCS continúa desarrollando las tareas para la publicación de las propuestas de nombramiento de personal estatutario fijo del Subgrupo A1 Sanitario, de los aspirantes que han superado el proceso selectivo de estabilización por concurso de méritos, de las que ayer se publicó la propuesta de nombramiento de la categoría de FEA de Cirugía Oral y Maxilofacial.