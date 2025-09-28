Los médicos canarios suspenden su huelga a partir del lunes, pero advierten: “Podrá levantarse en cualquier momento”

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) anunció ayer que, tras la celebración de cuatro jornadas de la huelga iniciada el pasado martes hasta el viernes, su Comité Ejecutivo ha acordado la suspensión temporal de la misma a partir de mañana lunes, si bien advierten de que esta suspensión “tiene carácter estrictamente provisional (no es una desconvocatoria) y podrá levantarse en cualquier momento si las circunstancias así lo requieren o si la Administración no mantiene avances reales y verificables en la resolución de las demandas planteadas”.
Para argumentar tal decisión, los portavoces de dicho sindicato explicaron que, por una parte, el Servicio Canario de Salud (SCS) “nos ha comunicado su intención de publicar nuevos listados de nombramientos (adjudicación de plazas) a lo largo de la próxima semana, atendiendo a una de las principales reivindicaciones de esta huelga” y, por otra, que “se ha producido el cumplimiento íntegro de una de nuestras demandas, con la publicación de todas las listas de baremación definitivas que aún permanecían pendientes, lo que supone un avance importante dentro del proceso de estabilización para estas especialidades”.
Además, una circunstancia nada baladí radica en que precisamente mañana lunes “dan comienzo los exámenes correspondientes a los procesos selectivos”, y desde este sindicato se ha decidido “no interferir en su desarrollo, evitando así causar perjuicio a los profesionales que concurren a dichas pruebas”, que se prolongarán durante toda la semana que viene, una circunstancia inédita por cuanto no se recuerda que este tipo de pruebas se llevasen a cabo por parte del SCS durante días laborales en vez de en los fines de semana.
Sin embargo, este sector tan fundamental como es la Sanidad pública dista mucho de avistar un panorama pacífico desde la perspectiva laboral, por cuanto para el próximo 3 de octubre está prevista otra huelga, esta de carácter estatal, del colectivo médico/facultativo en su afán por contar con un estatuto propio, y que el CESM secundará.
Resta añadir que “durante este periodo de suspensión temporal, el sindicato mantendrá las concentraciones en los principales hospitales hasta la publicación de todas las listas pendientes, como señal de seguimiento, vigilancia y presión legítima ante el SCS para que cumpla los compromisos adquiridos”.