Spring Hotels y Arona Tenerife Sur firman un acuerdo de colaboración para impulsar el deporte local

Spring Hotels, cadena hotelera del sur de Tenerife, ha formalizado un acuerdo de colaboración con el Club de voleibol Arona Tenerife Sur, uno de los referentes del voleibol en las Islas Canarias. El convenio tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo deportivo del club y fomentar los valores del deporte en la comunidad local.
Este patrocinio se enmarca dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Spring Hotels, que busca contribuir activamente al bienestar y crecimiento de la sociedad tinerfeña desde la palanca del deporte. La alianza con este club, equipo con diferentes categorías y que milita en la élite del voleibol español, representa un paso importante para la compañía en su compromiso con el deporte de alto nivel y, en particular, con el deporte base.
Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels, expresó su satisfacción con el acuerdo: “Para nosotros es un honor unir nuestros caminos con el Club Voley Arona Tenerife Sur. Admiramos su esfuerzo, su dedicación y los éxitos que han logrado. A través de esta colaboración, no solo apoyamos a un club, sino que invertimos en el futuro de nuestros jóvenes deportistas y en la promoción de un estilo de vida saludable en la isla”.
Por su parte, Emilio Rey, presidente del club, destacó la importancia de este apoyo: “Contar con el respaldo de una empresa como Spring Hotels es fundamental para nuestra estabilidad y para seguir compitiendo al más alto nivel. Este acuerdo nos da un impulso clave para afrontar los retos de la temporada y continuar formando a las futuras promesas del voleibol. Agradecemos enormemente su confianza y su apuesta por el deporte femenino”.
El convenio de colaboración abarca diferentes áreas de apoyo, que incluyen la mejora de las condiciones de entrenamiento del equipo, la promoción de sus partidos y la realización de iniciativas conjuntas destinadas a la comunidad.