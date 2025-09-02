La Aemet avisa de una subida de las temperaturas en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en Canarias cielo nuboso en el norte de las islas montañosas, con apertura de claros durante las horas centrales, y poco nuboso en el resto de zonas.
En las islas más orientales, poco nuboso con algunos intervalos en litorales del norte y oeste durante las horas nocturnas.
Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior de las islas montañosas.
Soplará viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.
En el mar, se espera viento del nordeste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7. Fuerte marejada, localmente gruesa en el sur hasta la madrugada. Habrá mar de fondo del norte con olas de en torno a 2 metros en el norte. En las costas sur de islas, el pronóstico es de viento de fuerza 2 a 3, con marejadilla o mar rizada.
La predicción por islas para este miércoles es la siguiente:
LANZAROTE
Cielos poco nubosos con intervalos en el norte durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur.
FUERTEVENTURA
Cielos poco nubosos con intervalos en el oeste durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía a últimas horas.
GRAN CANARIA
Predominio de cielos poco nubosos, salvo en el norte, donde estará nuboso con apertura de claros durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y extremo oeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.
TENERIFE
Nuboso en el norte y nordeste con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos durante la madrugada en el oeste, y por la tarde en el este. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste. En altas cumbres centrales, viento flojo a moderado del suroeste.
LA GOMERA
Nuboso en el norte y poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.
LA PALMA
En el norte y este, nuboso con apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.
EL HIERRO
Nuboso en el norte, con apertura de claros durante el día, y poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.