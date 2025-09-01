La Aemet adelanta la previsión del tiempo en Canarias para este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 2 de septiembre, una jornada en Canarias marcada por los cielos poco nubosos en general, con mayor presencia de nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo a primeras y últimas horas del día.
Las temperaturas se mantendrán estables, con valores que oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en El Hierro, aunque se espera un ligero descenso en la mitad sur de las islas montañosas.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en las costas suroeste. En cumbres centrales de Tenerife predominará el viento flojo y variable.
En el mar predominará el viento del noreste de fuerza 4 a 6, arreciando a 6 o 7 en algunos momentos. Se espera fuerte marejada o mar gruesa, con mar de fondo del norte o noroeste de entre 1 y 2 metros, aumentando hasta 3 metros en el oeste de Lanzarote.
En las aguas de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria se esperan lluvias en la vertiente norte hasta primeras horas de la tarde.
Previsión por islas
- Tenerife: Poco nuboso con cielos más cubiertos en el norte, abriéndose claros durante la jornada, e intervalos en el oeste de madrugada. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, con brisas en el suroeste.
- Temperaturas: Santa Cruz de Tenerife, mínima 23 ºC y máxima 28 ºC.
- La Gomera: Poco nuboso en general, con mayor nubosidad en el norte. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en sureste y noroeste.
- Temperaturas: San Sebastián de La Gomera, mínima 24 ºC y máxima 28 ºC.
- La Palma: Predominio de cielos poco nubosos, con nubosidad en el norte y este. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste.
- Temperaturas: Santa Cruz de La Palma, mínima 21 ºC y máxima 26 ºC.
- El Hierro: Poco nuboso en general, con intervalos en el norte. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en sureste y noroeste.
- Temperaturas: Valverde, mínima 17 ºC y máxima 22 ºC.
- Gran Canaria: Predominio de cielos despejados, con nubosidad en el norte y apertura de claros durante el día. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste; brisas en el suroeste.
- Temperaturas: Las Palmas de Gran Canaria, mínima 22 ºC y máxima 26 ºC.
- Fuerteventura: Poco nuboso con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. Viento moderado del nordeste, más intenso en el sur y Jandía.
- Temperaturas: Puerto del Rosario, mínima 22 ºC y máxima 27 ºC.
- Lanzarote: Cielos poco nubosos con intervalos en el norte durante la noche. Viento moderado del nordeste, localmente fuerte en el interior sur.
- Temperaturas: Arrecife, mínima 22 ºC y máxima 28 ºC.