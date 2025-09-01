el tiempo

Activan la prealerta en Canarias

La previsión meteorológica apunta mal estado del mar, con oleaje de mar combinada 2–3,5 metros
El fuerte oleaje obliga a cerrar las zonas de baño de La Laguna
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en Canarias a partir de las 07:00 horas de mañana martes.

La activación de esta prealerta se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta concierte a la costa norte y este de El Hierro y La Gomera; litoral noroeste y nordeste de La Palma; costa norte y sureste de Tenerife; litoral de Gran Canaria (salvo los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán); y costas de Lanzarote y Fuerteventura.

La previsión meteorológica apunta mal estado del mar, con oleaje de mar combinada 2–3,5 metros; marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 2–3 metros.

La Dirección General de Emergencias recomienda alejarse de muelles y espigones, evitar sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas, así como pescar en zonas de riesgo y bañarse en playas apartadas o que no se conozcan lo suficiente, así como en los lugares donde haya izada la bandera roja.

También aconseja asegurar el amarre de las embarcaciones en un lugar resguardado, y en caso de caída al mar, no nadar a contracorriente.

