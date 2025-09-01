el tiempo

La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este lunes

Los termómetros de las Islas oscilarán entre los 28 grados de máxima y los 17 de mínima
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión meteorológica en Canarias para este lunes, 1 de septiembre de 2025, indicando que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles y dispersas, en especial en las medianías del noreste a primeras horas, y de poco nubosos en el este.

Las temperaturas sufrirán con pocos cambios salvo por unos ligeros descensos en el este y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.

Respecto al viento, soplará alisio con intervalos de fuerte en litorales del sureste y de la punta oeste con probables rachas ocasionales muy fuertes, especialmente a últimas horas, predominando las brisas en costas del suroeste.

Las Palmas

La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este lunes indica que estará poco nuboso a despejado con predominio de cielos nubosos en el norte de Gran Canaria, donde son probables precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, en especial en sus medianías a primeras horas.

En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el oeste, especialmente a primeras y últimas horas, según ha informado la Aemet.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 25 grados de máxima.

Respecto al viento, soplará alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes. En cumbres, será en general moderado con intervalos de fuerte y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

