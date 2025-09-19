¿Cuánto subirán las pensiones en 2026? Un experto da la cifra exacta

Las pensiones contributivas son aquellas, como las de jubilación, que se revalorizan cada año con el cálculo de la media interanual del IPC. Para ello, es necesario tener en cuenta los datos de los 12 meses previos al mes anterior de dicha valorización.
Las pensiones en 2026 se revalorizarán, a partir del 1 de enero, según la variación porcentual del IPC medio interanual de los 12 meses previos a diciembre de 2025, es decir, según la variación media interanual del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
Según expertos del BBVA, La estimación actual es que las pensiones contributivas se incrementen en 2026 un 2,6%, teniendo cuenta que el IPC de agosto se ha situado en el 2,7%, y que (según Funcas) la estimación de tasa de variación mensual en septiembre es de un -0,3%, la de octubre un 0,4%, y la de noviembre de un 0,1%.
Subida de las pensiones
El incremento que experimentarán las pensiones en 2026 dependerá de la inflación registrada en noviembre de 2025.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer el 28 de noviembre la estimación preliminar del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente a ese mes, lo que servirá de referencia para calcular de manera orientativa la subida.
La cifra definitiva del IPC de noviembre —en su versión armonizada— se publicará el 12 de diciembre y será la que marque el porcentaje exacto de revalorización de las pensiones en 2026.
¿Qué día tendremos la cifra oficial de la revalorización de las pensiones?
Desde 2025, se está aplicando una nueva fórmula de revalorización de la pensión máxima del Sistema de Seguridad Social, consistente en la revalorización anual de misma en el IPC más 0,115 puntos porcentuales adicionales. Esta subida anual se mantendrá cada año entre 2025 y 2050.
Por tanto, en 2026, si se cumpliese la estimación de tasa de variación del IPC interanual diciembre 2024-noviembre 2025, la pensión máxima subiría un 2,715% (un 2,6% de IPC interanual previo a diciembre de 2025 + 0,115%).