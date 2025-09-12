El litoral de Tabaiba se protege contra la subida del nivel del mar

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, y el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil (IR-Verdes), acompañados por el subdelegado del Gobierno en Canarias, Javier Plata, y por el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, inauguraron ayer la obra de protección del frente litoral de Tabaiba.
Este proyecto comenzó a finales de 2023 y ha contado con un presupuesto de 2,1 millones de euros, con el objetivo de afrontar los impactos de la subida del nivel del mar en esta área costera de Tenerife, dentro de la estrategia regional de adaptación en zonas costeras impulsada por la Consejería.
Además, la actuación incrementa el uso público del entorno con accesos más seguros y cómodos, solárium en plataformas de madera y zonas de estancia con sombra, mejora de la accesibilidad e integración del paseo marítimo existente, con la disposición de rampas y barandillas y nuevos servicios: cuatro duchas, un aseo autolimpiable, bancos y papeleras.
Zapata recordó que la escollera y la explanada del paseo “sufrían los embates de los temporales”, y subrayó que la intervención “reduce daños presentes y futuros, reforzando la adaptación del litoral canario al cambio climático”. Según explicó, esta obra “incluye el refuerzo de la escollera de protección, la mejora de accesos al mar y la creación de una zona ajardinada con especies autóctonas que aporta calidad ambiental y refugio para la fauna”.
Además, recordó que se trata de “algo en lo que ya estamos trabajando en diferentes zonas de Canarias”, poniendo como ejemplo la adaptación del frente litoral de Las Galletas, a través de los Proyectos de Acción Climática, el litoral de Tazacorte o el municipio de Garachico gracias al proyecto LIFE.
En esta misma línea, destacó que la protección frente a la subida del nivel del mar no se trata de cerrarle las puertas al mismo, “sino de crear infraestructuras adecuadas que aporten seguridad, pero a la vez den un valor añadido al espacio de actuación”.
Mientras, el alcalde de El Rosario indicó que esta obra “concluye la regeneración del frente costero de Tabaiba, convirtiéndolo en un lugar más seguro y que dispondrá de servicios de mayor calidad para el disfrute de la ciudadanía”, detallando que “se han empleado materiales nobles y duraderos bajo el principio de integración ambiental y se ha procedido a la plantación de vegetación propia del ambiente marino que favorezca los espacios de sombra en varios puntos seleccionados del frente litoral”.
“Todo ello ha concluido en la reconversión de la antigua explanada de tierra de la zona, que se mantenía como un espacio degradado sin ningún tipo de servicio para la ciudadanía, en una nueva zona de esparcimiento y accesos seguros al mar”, destacó.
Escolástico Gil agradeció a la consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario la apuesta por este enclave del municipio y el trabajo conjunto que se ha desarrollado durante la realización de la citada actuación, así como al resto de administraciones implicadas, como la Dirección General de Costas.