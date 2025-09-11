La Aemet avisa: el paraguas será imprescindible este jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 11 de septiembre, en Canarias predominio de cielos nubosos en el norte de las islas con probables lluvias débiles y ocasionales en medianías, especialmente en las de mayor relieve. En el resto de zonas se esperan cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, más acusado en zonas altas y vertientes orientadas al este de Canarias.
El viento soplará de componente noreste (alisio), moderado con intervalos de fuerte, y no se descartan rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste. En las costas del suroeste predominarán las brisas.
Respecto al estado de la mar, se prevé viento del norte y nordeste de fuerza 5 a 6, localmente 7, con marejada o fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla en las costas del sur y suroeste. Habrá mar de fondo del norte con olas de entre 1 y 2 metros.
El tiempo en Canarias por islas
- Tenerife: nuboso en el norte, con probables lluvias débiles en medianías del nordeste. Intervalos en el oeste y poco nuboso en el este y cumbres centrales. Ligero ascenso de las temperaturas, más acusado en medianías y vertiente este.
- Santa Cruz de Tenerife: 23ºC / 28ºC
- La Gomera: nuboso en el norte, con lluvias débiles y ocasionales en medianías a primeras y últimas horas. Poco nuboso en el resto.
- San Sebastián de La Gomera: 23ºC / 28ºC
- La Palma: nuboso en el norte y este, con lluvias débiles en medianías, más frecuentes en el noreste. Poco nuboso en el oeste con intervalos por la tarde.
- Santa Cruz de La Palma: 22ºC / 26ºC
- El Hierro: nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles, sobre todo en medianías del nordeste. Intervalos en el resto. Máximas en ascenso en medianías del sur y este.
- Valverde: 17ºC / 20ºC
- Gran Canaria: nuboso en el norte, con probabilidad de lluvias débiles en medianías, sobre todo a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Viento alisio moderado, con intervalos de fuerte en sureste y oeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: 22ºC / 25ºC
- Fuerteventura: nuboso en el norte y oeste, con claros por la tarde. Intervalos en el resto, poco nuboso en horas centrales. Ligero ascenso térmico en la vertiente este.
- Puerto del Rosario: 22ºC / 28ºC
- Lanzarote: cielos nubosos en el norte y oeste, con intervalos en el resto. Predominio de claros en horas centrales. Viento moderado con intervalos de fuerte, sin descartar rachas muy fuertes en zonas del interior sur.
- Arrecife: 22ºC / 27ºC