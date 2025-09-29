El tiempo llega con novedades a Canarias este lunes: la previsión de la Aemet

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá intervalos nubosos, con predominio de los cielos poco nubosos en el este y de cielos nubosos en el norte, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales, en especial en medianías a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas mínimas sufrirán, en general, pocos cambios, y las máximas irán en descenso en general, que será menos acusado en zonas de costa.
Respecto al viento, soplará el alisio, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, el viento soplará del noreste flojo en general, más intenso localmente.
En el mar habrá componente noreste fuerza 5 o 6 en costas sureste y oeste. Marejada o fuerte marejada. Noreste fuerza 3 a 5 en la costa norte. Marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 o 2,5 metros en costa suroeste, variable 1 a 3 y rizada o marejadilla.
El tiempo en Canarias este lunes por islas
TENERIFE
Intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos en el este y de cielos nubosos en el norte, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en general, menos acusado en costas. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento del noreste flojo en general, más intenso localmente.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 23 27
LA GOMERA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y de poco nubosos en el sur. Se esperan lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías del norte a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en general, menos acusado en costas. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 23 27
LA PALMA
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras horas. Temperaturas en general en ligero descenso, más acusado en las máximas de vertientes norte y este. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 21 24
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en general. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 16 20
GRAN CANARIA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde se prevén lluvias débiles y ocasionales en especial en medianías a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, más acusado en la mitad sur. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 22 26
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, más acusado en el este. Alisio con intervalos localmente fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 21 26
LANZAROTE
Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en el este. Alisio con intervalos localmente fuertes.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 22 26