La Aemet anuncia un ‘cóctel atmosférico’ en Canarias con tormentas este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 8 de septiembre, un tiempo poco nuboso en general, con la presencia de calima en zonas altas orientadas al sur de las Islas y, en menor medida, en costas.
También se prevén tormentas aisladas acompañadas de chubascos, localmente fuertes, especialmente en áreas de interior.
Las temperaturas mínimas descenderán de forma ligera o moderada, mientras que las máximas podrán superar los 30 grados en varias zonas del Archipiélago.
En cuanto al viento, soplará del nordeste en zonas de litoral, con rachas ocasionalmente muy fuertes en los lugares más expuestos, mientras que en medianías será flojo a moderado de componente este, y en cumbres se esperan vientos del sur.
En la mar, habrá viento del nordeste de fuerza 4 a 5, arreciando a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, además de visibilidad regular por la calima.
El tiempo en Canarias por islas
Tenerife
Cielos poco nubosos o despejados en general. En el norte, por debajo de 500-600 metros, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con claros durante el resto del día. No se descartan chubascos tormentosos dispersos en la vertiente norte del Teide y, con menor probabilidad, en el sur. Calima en zonas elevadas, con posibilidad de extenderse a zonas bajas, tendiendo a mejorar al final del día. Las máximas descenderán en el norte, especialmente en medianías, y podrán superar los 30 ºC en vertientes sur y oeste.
- Santa Cruz de Tenerife: 22 ºC / 29 ºC
La Palma
Cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en el norte y este por debajo de 500-600 metros a primeras y últimas horas. Calima en medianías y cumbres, ligera en costas, remitiendo al final del día. Temperaturas en ligero descenso en zonas de interior, con valores que podrán superar los 30 ºC en las orientadas al sur y oeste.
- Santa Cruz de La Palma: 22 ºC / 25 ºC
La Gomera
Poco nuboso o despejado en general. En el norte, intervalos nubosos por debajo de 500-600 metros a primeras y últimas horas. Calima en zonas elevadas del sur, con posibilidad de afectar también a zonas bajas. Temperaturas en ligero descenso en interior, superando los 30 ºC en zonas del sur, con pocos cambios en costas.
- San Sebastián de La Gomera: 23 ºC / 27 ºC
El Hierro
Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Calima en zonas elevadas del sur, con posibilidad de extenderse a zonas bajas. Descenso ligero de temperaturas en interior, pudiendo superar los 30 ºC en vertientes del sur.
- Valverde: 18 ºC / 23 ºC
Gran Canaria
Cielos poco nubosos o despejados en general. En el norte, por debajo de 500-600 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Posible formación de nubosidad con chubascos tormentosos dispersos en el interior durante las horas centrales. Calima en zonas altas y, de forma más leve, en bajas. Descenso de temperaturas en medianías del norte; pocos cambios en el resto, con máximas que podrán superar los 30-32 ºC en el interior sur.
- Las Palmas de Gran Canaria: 22 ºC / 26 ºC
Fuerteventura
Cielos poco nubosos o despejados. Baja probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana, con escasa precipitación. Calima en zonas altas, sin descartarla en zonas bajas, disminuyendo al final del día. Descenso de las máximas en el oeste y ligero en el este, pudiendo alcanzar los 30-32 ºC en el interior sur.
- Puerto del Rosario: 21 ºC / 26 ºC
Lanzarote
Poco nuboso o despejado, salvo intervalos en el norte durante la madrugada. Posibilidad de tormentas aisladas en la primera mitad del día, con escasa precipitación. Calima en zonas elevadas, con opción de extenderse a zonas bajas, tendiendo a disminuir al final de la jornada. Descenso de las máximas en el oeste y ligero en el este, con valores que podrán superar los 30 ºC en el interior sur.
- Arrecife: 21 ºC / 29 ºC