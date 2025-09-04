Advierten de posibles tormentas intensas en Canarias en los próximos días

El Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés) anticipa una situación breve, pero intensa, de tormentas sobre Canarias el próximo lunes 8 de septiembre.
Según indican divulgadores meteorológicos, “se trata de un escenario complejo de predecir y que conviene seguir de cerca en las próximas actualizaciones”.
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el lunes intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas, con probabilidad de precipitaciones ocasionales, más probables e intensas en el interior de las islas centrales, y con tendencia a remitir por la tarde.
También se espera calima en altura, temperaturas en ligero a moderado descenso —especialmente en zonas interiores—, y viento flojo del nordeste en zonas bajas. En medianías y zonas altas soplará flojo a moderado del sur.
Tormentas en España
De acuerdo con Meteored, tras varios días de dominio de la dorsal subtropical sahariana, la atmósfera ha cambiado a un patrón más dinámico que permite la entrada sucesiva de borrascas atlánticas profundas en el norte peninsular.
Un frente frío rozará el extremo norte, acompañado de una masa de aire frío en altura que, combinada con el calor acumulado y la humedad mediterránea, favorecerá el crecimiento de cumulonimbos de gran desarrollo vertical. Esto dará lugar a tormentas intensas en el noreste peninsular, con acumulados superiores a 20 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de Girona, Tarragona y Castellón.
La previsión incluye también posibles descargas eléctricas, rachas de viento intensas y granizo puntual en algunos de los focos tormentosos.
Evolución para los próximos días
Meteored señala además que, en el arranque de la próxima semana, una borrasca atlántica reforzada por un río atmosférico podría dejar lluvias persistentes en Galicia y el norte de Portugal, con extensión de las precipitaciones a Castilla y León, Extremadura y la vertiente cantábrica.
En el caso de Canarias, indica que se esperan aguaceros en zonas altas a partir del domingo, que podrían mantenerse en las jornadas posteriores.
Sobre el modelo europeo
El ECMWF es considerado uno de los modelos de predicción meteorológica más fiables a medio plazo, con horizontes de entre cinco y diez días.
Sus resultados se comparan habitualmente con los del modelo estadounidense (GFS), el canadiense (GEM) o el británico (UKMO).
En escenarios locales y complejos, como la formación de tormentas en Canarias, puede detectar situaciones que otros modelos no reflejan con tanta claridad, aunque la predicción mantiene un margen de incertidumbre.