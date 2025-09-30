El Gobierno confirma 70 plazas para el traslado de menores migrantes desde Canarias a la Península

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha explicado, en la reunión del comité interadministrativo de los Gobiernos de Canarias y España, que en esta primera quincena de octubre ya hay 70 plazas cerradas en diferentes puntos de la Península, con tres derivaciones previstas para esta semana.
Además, la SEM afirmó que se está trabajando para poder ampliar las plazas en estos días y también con los recursos para la segunda quincena de octubre, de modo que “en este mes, como hemos dicho, se produzca un salto cuantitativo importante con respecto al verano”.
De hecho, subrayó que el viernes pasado se celebró una reunión con las entidades colaboradoras con la Secretaría de Estado en la acción concertada, en la que, entre otras cuestiones, ambas partes coincidieron en el compromiso de realizar un esfuerzo extraordinario para poder ampliar el ritmo de apertura de recursos para acoger a menores solicitantes de asilo no acompañados.
Coordinación entre Ministerio de Interior y Migraciones
Por otro lado, la SEM ha informado de la reunión con Interior para avanzar de formar coordinada en la depuración de datos y en todas aquellas cuestiones que afectan a ambos departamentos, de modo que también se pueda ampliar el ritmo de derivaciones con las máximas garantías.