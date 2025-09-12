El futuro urbanístico del barrio de Las Eras sigue en el aire. Lo que en un comienzo fue un asentamiento sobre suelo rústico sin planificación, se ha convertido en un ejemplo de la complejidad técnica y política que arrastra el municipio de Arico en materia de urbanismo.
El concejal del área del Ayuntamiento de Arico, Andrés Martínez (PP), defendió ante este periódico que “se están dando pasos firmes para desbloquear el proyecto”. Mientras, desde la oposición, el principal partido, Coalición Canaria, denuncia “inacción” y “parálisis” por parte del gobierno local.
Martínez sostiene que el problema de Las Eras” hunde sus raíces en la falta de normativa urbanística”.
SUELO RÚSTICO
Nos remontamos a hace 30 años, cuando en el municipio las normas subsidiarias sustituían al Plan General. Bajo esa premisa, la urbanización se asentó sobre suelo rústico sin ordenación.
Para regularizar la situación, se aprobó un PERI (Plan Especial de Reforma Interior), que dio paso a la capacidad municipal de dotar un plan urbanístico específico. El proceso, sin embargo, tropezó con un obstáculo mayor: la titularidad de las parcelas. “Algunas se habían vendido hasta dos veces. Hubo que contrastar todo con el Registro de la Propiedad”, explica.
Posteriormente, a través del Cabildo se llevó a cabo un proceso de reparcelación y la empresa pública Gestur elaboró el proyecto de urbanización. Hoy, según el edil, ese proyecto “está listo” y el Cabildo ya ha cumplido con su parte. En este punto, falta que se emitan algunos informes municipales para poder, finalmente, llevar a pleno la cuestión.
El concejal reconoció, no obstante, que lo más difícil “está por llegar”: la licitación y ejecución de las obras. “Se han dado muchos plazos y dar una fecha ahora sería pillarse los dedos. Esperemos que antes de que se acabe este mandato”, apuntó.
Martínez señaló que la tramitación se ha visto ralentizada por modificaciones impuestas por distintas administraciones.
CC, por su parte, acusa al PSOE de haber convertido Las Eras en el “símbolo del fracaso urbanístico de Arico”.
“Dos años después del comienzo del mandato, no se ha movido ni una sola piedra, no se ha informado a los vecinos ni se han atendido sus demandas”, denuncian.
El portavoz nacionalista, Victor García, recalca que el proyecto de urbanización en manos de Gestur sigue “bloqueado” a la espera de informes municipales “que nunca llegan”. A ello se suma, según CC, la “deuda” que el ayuntamiento mantiene con la entidad.
Frente a esta parálisis, el portavoz defendió que la solución “vendrá del decreto de agilización de trámites urbanísticos impulsado por el Gobierno de Canarias”. Este mecanismo permitiría la “recepción tácita de urbanizaciones como Las Eras”.