Sin botas ni abrigos por el momento: el verano en Canarias se alargará a octubre

El verano climatológico en Canarias se alargará previsiblemente hasta octubre, tras un trimestre en el que se han registrado picos extremadamente cálidos, con anomalías de hasta 6,2 grados por encima de la media en momentos puntuales.
Así lo ha detallado este martes el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez, en una rueda de prensa en la que ha destacado que el verano de 2025 ha sido el sexto más cálido desde que existen registros, con una media de temperaturas en las islas de 22,7 grados y un ascenso de 0,9 grados de media en el archipiélago.
En cambio, de acuerdo a momentos puntuales, en junio se produjo un episodio cálido con más de 3 grados por encima de la media de referencia, así como en julio, con una ola de calor y dos episodios cálidos con temperaturas que llegaron a superar en 6 grados los valores normales, y un agosto con temperaturas por encima de la media la mayor parte del mes y dos episodios cálidos entre los días 6-14 y 16-19.
Como ha subrayado Suárez, “a nivel regional, en todas las islas ha sido un verano cálido o muy cálido, y en el norte de Tenerife, El Hierro y medianías de Gran Canaria incluso extremadamente cálido en episodios puntuales”.
Las estaciones que registraron la temperatura más alta en junio han sido la situada en Tunte (Gran Canaria) el día 29 con 39,3 grados, en contraposición con el Parador de Las Cañadas en Tenerife con 11 grados; mientras que en julio el mercurio subió más en Tasarte, La Aldea (Gran Canaria) con 40,7 grados en contraposición con Las Cañadas (Tenerife) con 8 grados.
Agosto superó incluso estas cifras con un récord en Tasarte, La Aldea (Gran Canaria) con 43,6 grados, y en el lado opuesto, Las Cañadas (Tenerife) con 5,8 grados.
Los fallecimientos atribuibles al calor en este verano de 2025 han afectado a 59 personas, una cifra similar a la del mismo periodo de 2024 y sensiblemente inferior a la registrada en 2023, ha apuntado Suárez.
En lo relativo a las precipitaciones, se han dado tres episodios de lluvias a lo largo del trimestre, principalmente con impacto en el norte de las islas, con especial relevancia en el mes de julio donde llovió “tres veces más de lo normal”, con Tenerife con el valor más alto en el acumulado.
La calima ha estado presente en el archipiélago en este periodo estival, con un episodio a mitad de agosto que fue “el tercero en cuanto a intensidad,”, y que apunta a una tendencia que cambia, ya que como ha apuntado Suárez, “normalmente estos episodios se dan en invierno”.
Por su parte, se ha registrado un ascenso de 0,42 grados en la temperatura del mar, lo que sitúa a este verano como el noveno en la serie histórica de ascenso de temperaturas en el Atlántico.
En las próximas tres semanas habrá “ligeras anomalías cálidas” y una tendencia que se consolida, ya que “año a año superamos nuevos récord de altas temperaturas, alargando el verano, y cada vez es más habitual registrar altas temperaturas fuera del trimestre de verano, ya no solo en junio, julio y agosto, sino que vienen a extenderse desde mayo a octubre al menos”.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha destacado que esta información es “muy valiosa” y permite contar con predicciones que cada vez son más ciertas” y datos que son “más precisos” para el diseño de estrategias como la de prevención de incendios forestales.